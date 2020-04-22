Безопасно ли читать газеты во время пандемии COVID‑19?

Всемирная организация здравоохранения дала ответ на своем официальном сайте, в разделе, посвященном пандемии.

Исследования показывают: риск передачи вируса через бумагу, картон и медные поверхности – самый низкий. До сих пор не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом через печатные издания.

Вероятность того, что инфицированный человек может передать вирус через какие-либо товары, низка. Следовательно, риск заболеть COVID‑19, заразившись от посылки, письма или газеты, которые были перенесены, перевезены или находились под действием различных температур, также низок.

Так что, уважаемые читатели газеты «Рідне Прибужжя», читать в нынешнее время не только полезно, но и безопасно.