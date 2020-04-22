Как облагаются налогом доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции?

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины (дальше – НКУ) в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, что, в частности, выращенная, собранная, изготовленная, выработанная, обработанная или переделанная непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ей в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения:

– садоводства или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки), или для индивидуального дачного строительства. При этом, если владелец сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные паи, выделенные на местности, но не использует их (сдает в аренду или обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной продукции не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

– личного крестьянского хозяйства или земельные паи, выделенные в натуре (на местности), совокупный размер которых не превышает 2 гектара. При этом размер земельных участков, отмеченных в абз. ІІ этого подпункта, а также размер выделенных в натуре (на местности) земельных паев, которые не используются (сдаются в аренду, обслуживаются), не учитываются.

Если размер земельных участков, отмеченных в абз. ІІІ пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 НКУ, превышает 2 гектара, доход от продажи сельскохозяйственной продукции подлежит налогообложению на общих основаниях, то есть такой доход облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18 проц. и военным сбором по ставке 1,5 процента.

Налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход в налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также оплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор из таких доходов (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НКУ).

Обращаем внимание, что срок представления годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, в соответствии с нормами Закона Украины от 17 марта 2020 года № 533 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение выявления и распространение коронавирусной болезни» продолжендо 1 июля 2020 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области