Как получить спецпропуск в транспорт

По условиям карантина, проезд в городском общественном транспорте осуществляется при предъявлении пропусков, которые уже получили медики, работники торговых сетей, предприятий, учреждений критической инфраструктуры.

Однако бывает, что людям, не вошедшим в перечень КМУ, необходимо ухаживать за больными или одинокими пожилыми людьми, которые живут в другом конце города.

Как объясняет официальный сайт горсовета, в таких случаях горожане могут позвонить в органы социальной защиты: (0512) 46-72-31, (0512) 47-59-34.

Выдача пропусков осуществляется в районных управлениях социальных выплат и компенсаций в рабочие дни с 15.00 до 17.00.