Карантин талантам не помеха: стартует фестиваль «Звезда Года Online 2020»

Всеукраинский онлайн фестиваль талантов «Звезда Года Online 2020» состоится в мае этого года. Каждый, кто поет, танцует, играет на сцене или дома перед родителями, или если вы просто талантливый человек, то время вам показать свои умения не только родителям, друзьям и соседям, но и всей Украине. Об этом сообщают организаторы.

Главная цель проекта – помочь медикам страны в непростое время карантина.

Онлайн фестиваль будет проходить в три этапа. На этапе № 1 каждый участник конкурса (коллектив или солист) подает заявку на сайте. В заявке коллектив/солист указывают ссылку на запись своих выступлений для каждой заявленной номинации. Материал необходимо размещать на видеохостинге YouTube.

На этапе № 2, видео участников будут размещены на сайте фестиваля. На сайте будет проходить голосование в течение недели за каждый номер. Также номера будут оцениваться жюри.

Этап № 3 представляет собой голосование на сайте, которое пройдет с 5 мая по 13 маявключительно. Подведение итогов конкурса будет проводиться 14 мая. Итоги конкурса будут опубликованы 15 мая на сайте в разделе фестиваля – итоги фестиваля.

Состав жюри: украинская певица Светлана Тарабарова, музыкальная группа «Клей Угрюмому», основатель «MstarProction» Андрей Нерода, хореограф Елена Никитина, руководитель «Независимой театральной платформы» Виктор Смирнов, вокальный тренер Наталья Медведева, актриса Лилия Максимова, основательница школы танца «Harlem» Юлия Фляга.