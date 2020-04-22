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Как предотвратить раздражение кожи после ношения маски?

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С этой проблемой сталкиваются не только врачи, но и обычные люди. Дерматолог рассказал, как её решить.

Интернет заполнен фотографиями медицинских работников, которые имеют дело с проблемами кожи от ношения масок. Но как насчёт обычных людей? Тот, кто создает самодельную маску из банданы или шарфа – как ему сохранять свою кожу чистой и защищенной после ношения?

Вымойте лицо с помощью мягкого геля/пенки после снятия маски

Когда вы снимаете маску, вы определенно хотите помыть лицо, чтобы очистить его от мусора, пота и всего, что вы накопили в течение дня. Используйте мягкое средство для умывания без отдушек и тёплую воду. Горячая вода может быть более абразивной для кожи и еще больше нарушит кожный барьер.

Нанесите увлажняющий крем с ингредиентами, усиливающими барьер кожи

Постоянное трение от ежедневного использования маски может нарушить барьер нашей кожи, что приведет к сухости и царапинам. Наносите увлажняющий крем после умывания. То средство, которое содержит керамиды, гиалуроновую кислоту и ниацинамид, более эффективно справляется с раздражением. Ниацинамид, также известный как витамин B3, успокаивает кожу и уменьшает покраснения.

Нанесите на раздражённую кожу защитную мазь перед сном

Если вы носите маску по несколько часов в день, у вас, вероятно, появятся раздраженные участки кожи на лице. Дерматолог рекомендует применять укрепляющую барьер мазь или вазелин с оксидом цинка или диметиконом перед сном для дополнительной защиты после увлажнения.

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