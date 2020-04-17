На Миколаївщині за нерухомість сплатили майже 23 млн гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – один із платежів, який наповнює місцеві бюджети. Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

У січні-березні 2020 року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини майже 23 млн грн, що на 3,5 млн грн більше, ніж у першому кварталі 2019 року.

Наразі, основні суми податку на нерухоме майно перераховують до бюджету юридичні особи, оскільки підприємства та фірми самостійно декларують і сплачують цей податок. У першому кварталі юридичними особами перераховано до місцевих бюджетів 20,5 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць майже 2,5 млн грн податку на нерухомість.

До 1 липня фахівці податкової служби зобов’язані сформувати і надіслати, або ж вручити податкові повідомлення-рішення про нараховану суму податку на нерухомість громадянам-власникам об’єктів нерухомості.

Громадяни у поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2019 році. Варто мати на увазі, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з моменту вручення їм податкового повідомлення-рішення.

Головне управління ДПС у Миколаївській області