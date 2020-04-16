Призов на військову службу перенесений у зв’язку з Covid-19

Миколаївський обласний військовий комісаріат повідомляє, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно.​​

​​Черговий призов громадян на строкову військову службу Указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2.​

Призову підлягатимуть громадяни віком 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Хлопці без вищої освіти служитимуть 18 місяців, а ті, хто має ступінь спеціаліста або магістра, – 12.

Згідно із чинним законодавством, громадяни, які отримали повістку, зобов’язані прибути до призовної дільниці в зазначений термін. При цьому в законі також зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголосять про початок призовної кампанії, військовозобов’язаним громадянам, які підлягають призову, дається 10 днів на явку у військкомат.

Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

За додатковою інформацією або за наявності питань щодо весіннього, чергового осіннього призову звертайтеся до Миколаївського обласного військового комісаріату: м. Миколаїв, вул. Спаська, 33. Контактний телефон: (0512) 35-33-31.

Прес-служба обласного військового комісаріату