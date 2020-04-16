Денис Панченко, м. Первомайськ:

– Чи справді можуть оштрафувати за коментар у соціальній мережі?

Адвокат Сергій Гула:

– Справді, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 173-1 «Поширювання неправдивих чуток», відповідно до якої поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

І такі прецеденти вже є, коли на людину склали адміністративний протокол за коментар у Фейсбуку стосовно темпів розповсюдження в Україні коронавірусної інфекції.