Як у умовах карантину стати на облік безробітному?

Тетяна Р., м. Миколаїв:

– Як у нинішніх умовах, під час карантину, стати на облік безробітному? В якому режимі працюють центри зайнятості?

Миколаївський обласний центр зайнятості:

– На час карантину обласна служба зайнятості продовжує працювати в штатному режимі із запровадженням тимчасових особливостей обслуговування клієнтів.

Якщо Ви маєте намір зареєструватися у центрі зайнятості як безробітний, то можете зробити це через засоби електронного зв’язку, або за допомогою скриньки для кореспонденції, розміщеної біля входу в приміщення центру зайнятості, надавши при цьому копії необхідних документів (завірені власним підписом) та відповідної заяви. Зразки заяви можна отримати у чергового фахівця філії або роздрукувати самостійно: https://bitly.su/Sexp5x

При наданні документів, у тому числі заяви, враховуйте графік роботи служби зайнятості: понеділок – четвер (8.00-17.00), п’ятниця (8.00-16.45), субота та неділя – вихідні.

Опрацювання документів проходить щоденно у робочі дні, за результатами чого з Вами зв’язується фахівець центру зайнятості, який спеціалізується на питанні, що вас цікавить. Звертаємо увагу, що Вам необхідно обов’язково надати центру зайнятості актуальні контактні дані, за якими Ви перебуваєте на постійному зв’язку.

Якщо Ви вже зареєстровані як безробітний, то кар’єрний радник комунікуватиме з Вами засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих Вами контактів при реєстрації. Якщо Ваші контакти змінилися або Ви хочете їх актуалізувати, рекомендуємо зв’язатися з Вашим кар’єрним радником або через «гарячу лінію» обласного центру зайнятості https://bitly.su/QxJK.

На період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі (телефоном або через електронну пошту). Саме таким чином Ви можете отримувати консультації та відповіді на ваші запитання.

Відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату.

Якщо Ви бажаєте припинити реєстрацію в службі зайнятості під час дії карантину, то маєте подати відповідну заяву поштою, через скриньку для кореспонденції, або електронною поштою (скан-копія) із подальшим підтвердженням на паперових носіях.

Дякуємо за розуміння! Бережіть себе та близьких!