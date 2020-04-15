Підвищення пенсійних виплат: питання і відповіді

1 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено постанову «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», якою визначається механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн. Про це у розмові з начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Оленою СИЧУГОВОЮ.

– Олено Анатоліївно, за яких умов буде здійснено пенсійну виплату у розмірі 500 гривень особам, які досягли 80-річного віку?

– Рішенням уряду передбачено, що з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень. Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру.

Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою ніж 2600 гривень.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 квітня 2020 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.

Виплати пенсій даній категорії громадян розпочались з 7 квітня поточного року.

– Хто зможе отримати одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень?

– У квітні буде здійснена одноразова виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення. Зокрема:

пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5000 гривень;

одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Виплата буде розпочата невідкладно після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

– Коли відбудеться індексація пенсій та які пенсійні виплати під неї підпадають?

– Дата проведення індексації пенсій у 2020 році визначена: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

– Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду з питань перерахунків та нарахувань?

– Перерахунки проводяться автоматизованим способом, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Розмір доплат розраховується індивідуально для кожного пенсіонера за документами, які містяться в пенсійній справі. Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».

– Дякуємо за роз’яснення.