Які недорогі продукти допоможуть покращити здоров’я під час карантину

В час, коли люди стараються обмежити контакти, уникають обіймів та рукостискань і не виходять на вулицю без засобів індивідуального захисту, важливо також подбати про свій раціон, пише «Жіночий світ».

Дієтолог Депшиха Агарвал каже: «Ви повинні знати про «супергероїв» вашого раціону. Вони не замінять ліки, але допоможуть зміцнити імунітет, знизити рівень «поганого» холестерину, зменшать ризик серцевих захворювань і, в якості бонусу, покращать ваш зовнішній вигляд без особливих зусиль».

При всіх цих фантастичних перевагах, вони продаються в найближчих магазинах за помірними цінами. Ось декілька продуктів, які ви можете включити в свій раціон, поки перебуваєте на карантині:

Яблучний оцет використовується для боротьби з інфекціями, рекомендується людям з дерматитами та подагрою. Також він допомагає прискорити метаболізм, що опосередковано дозволяє пришвидшити схуднення. Для цього розведіть чайну ложку яблучного оцту у склянці води і випийте.

Сік алое здавна відомий своїми цілющими і протизапальними властивостями. Він допомагає вивести токсини та м’яко очистити кишечник.

Листова зелень та зелені овочі, такі як шпинат, броколі, спаржа, капуста, рукола, тощо, містять багато вітамінів А та С, заліза, кальцію та інших поживних речовин. Рукола, броколі та капуста містять багато клітковини, яка покращує травлення та дарує довге відчуття ситості, а шпинат і м’ята – прекрасні джерела фолієвої кислоти.

Молочні продукти є потужними джерелами білків, вітамінів та мінералів. Також у них містяться корисні для нашого травлення бактерії.

Риба може стати прекрасним замінником червоного м’яса. Найкраще, звісно, обирати жирну рибу, таку як скумбрія чи лосось. Вона багата на жирні кислоти омега‑3, які дозволяють знизити ризик серцевих захворювань і покращити стан шкіри. Але, насправді, підійде будь-яка. Засвоюваність рибного білка становить близько 80%, це більше, ніж у будь-якого іншого білка тваринного походження. Також риба багата на мінерали і має високу харчову цінність і все це при відносно невисокій калорійності.