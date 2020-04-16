Как снизить давление без лекарств

Некоторые продукты питания и напитки могут негативно отражаться на здоровье человека, но есть и те, которые, наоборот, полезны для организма. Врачи рассказали, что одним из полезных напитков является чай из оливковых листьев, помогающий снизить повышенное давление у человека.

Как пояснили специалисты, еще с давних времен оливковые листья считались терапевтическим средством, так как в них есть олеацин, олеуропеин. Кроме того, медики подчеркнули, что эти полифенолы могут быть очень полезными для того, чтобы защитить организм от множества разных заболеваний.

Еще в исследовании, которое проводили ученые в 2011 году,участвовали люди с артериальной гипертензией 1-й стадии. В процессе эксперимента добровольцы частично принимали по 500 мг экстракта оливковых листьев и частично они употребляли по 12,5-25 мг каптоприла, который используют для лечения повышенного давления, дважды в сутки. Уже через 2 месяца исследования двух групп показали, что цифры артериального давления сильно снизились.

В результате исследования ученые сделали вывод, что оливковые листья могут быть такими же эффективными для понижения давления у людей с гипертонией 1 стадии, как и каптоприл.

Второе исследование ученые провели спустя 6 лет, в 2017 году, в ходе которого участники с гипертонией 1 стадии употребляли каждый день в одной группе экстракт оливковых листьев. В этих листьях было 136 миллиграмм олеуропеина, а в другой группе люди принимали плацебо. Через 6 недель в группе, употребляющей оливковые листья, цифры артериального давления были более низкими, чем у людей, которые принимали плацебо.

Как подчеркнули медики, экстракт оливковых листьев можно употреблять в виде чая и капсул. По словам врачей, такой чай может быстро побороться с повышенным давлением у человека. Если его регулярно пить, то можно избежать лишнего веса, он улучшает процесс метаболизма и сжигает жиры в теле. В итоге врачи сделали вывод, что чай из листьев оливок борется с большим количеством холестерина в сосудах.