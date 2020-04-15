Коронавирус в Николаевской области распространился из-за проведения религиозных обрядов

Распространение коронавирусной инфекции в Николаевской области началось из-за несоблюдения условий карантина и проведения религиозных обрядов на дому.

Об этом во вторник, 14 апреля, в видеообращении заявил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли.

По словам чиновника, все 14 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе обнаружили у людей, которые находятся в одном кругу общения по религиозному признаку.

– Призываю: прислушайтесь к советам власти и медиков. Религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу не только вашей жизни, но и жизни ваших близких, окружающих, всех остальных граждан нашего государства, – сказал Трайтли.

Он также призвал жителей области поддержать инициативу «Пасха дома» и не идти в этот праздник в церковь. В своем обращении Трайтли напомнил, что с сегодняшнего дня по инициативе Министерства здравоохранения повторно закрыли работу всех рынков города и области.

Как известно, 14 апреля в Николаевской области зафиксировали 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 человека живут в селе Вороновка, 6 человек – из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из села Прибужаны. Все они заразились от ранее заболевших, по религиозному признаку. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

Ольга Стеценко,

Центр журналистских расследований