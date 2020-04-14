В Николаевской области официальное количество заболевших COVID-19 увеличилось до 14

По состоянию на 09.00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.

14 апреля выявили 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с.Вороновка, 6 человек из Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из с. Прибужаны. Все они заразились от ранее заболевших, по религиозному признаку. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

С 20:00 13 апреля до 08:00 14 апреля за медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из низ 1 человек госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», остальным назначили амбулаторное лечение.

Сейчас в инфекционном стационаре находится 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».

Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратились 135 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 83 пациента госпитализировали, 52 назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 лабораторно обследовали 130 пациентов.

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