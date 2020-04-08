Замглавы Николаевской ОДА рассказал о готовности больниц принимать пациентов

В Николаевской области четыре медицинских учреждения полностью готовы в любой момент принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом в среду, 8 апреля, во время брифинга заявил замглавы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли.

– Четыре больницы в полной боевой готовности и готовы принимать пациентов, – сказал он.

В общей сложности четыре больницы «первой очереди», куда в случае необходимости будут госпитализировать больных коронавирусной инфекцией, рассчитаны на 600 койко-мест. Небольшое количество больниц Трайтли пояснил решением «не создавать дополнительные очаги болезней».

Базовое учреждение – Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней – рассчитано на 150 коек. В больнице 16 аппаратов ИВЛ, на них готовы работать 12 анестезиологов, к которым в случае необходимости привлекут еще 15 специалистов. Работники обеспечены 14,5 тысячами масок, 863 респираторами, 564 защитными костюмами, 920 халатами, 160 парами очков и щитков, 8100 парами перчаток. Как сообщал Центр, на данный момент в больнице находится всего 12 пациентов с подозрением на заражение COVID‑19.

На севере Николаевской области пациентов готова принимать Первомайская центральная районная больница. На данный момент в ней нет ни одного пациента с подозрением на коронавирус. В медучреждении установлены 12 аппаратов ИВЛ, есть анестезиологи и индивидуальные средства защиты для медиков.

Дополнительно в Николаеве готова к приему больных городская больница № 1, в которой находится 8 аппаратов ИВЛ и работают 14 анестезиологов.

Также для беременных женщин отдельно «обустроили» роддом № 1. Он будет принимать рожениц с подозрением на коронавирус. Учреждение обеспечено 4 аппаратами ИВЛ и 10 анестезиологами.

Трайтли отметил, что «во второй линии» также находится 4 больницы, рассчитанные на 212 коек и укомплектованные аппаратами ИВЛ и анестезиологами, однако перечислять их не стал.

Отдельно чиновник остановился на экстренной службе медицины катастроф, работники которой первыми контактируют с инфицированными, доставляя их в медучреждения. У этих специалистов сегодня в наличии 5400 масок, 610 респираторов, 730 костюмов, 190 халатов, 290 очков с щитками и более 3 тысяч пар перчаток.

– Сегодня наши основные учреждения имеют достаточную обеспеченность средствами защиты, – подытожил Трайтли.

Пояснил замглавы облгосадминистрации и недавнее заявление главврача инфекционной больницы о том, что ей нечем платить работникам заработную плату. По словам Трайтли, из-за перехода медучреждений на финансирование с Нацслужбой здоровья, произошел «кассовый разрыв в финансировании». В связи с этим глава Николаевской ОГА Александр Стадник обратился в НСЗУ с предложением ускорить процесс перевода первого транша средств.

Ольга Стеценко,

Центр журналистских расследований