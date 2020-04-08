Закрытые рынки и запрет на посещение церкви в Пасху – о чем Зеленский говорил с Сенкевичем

Во вторник, 7 апреля, городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник приняли участие в селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О вопросах, которые обсуждались с президентом, рассказал во время своего прямого эфира городской голова Александр Сенкевич.

Рынки в Николаевской области в ближайшее время не откроют

– Президент сказал, что рынки могут быть запущены, если соответствуют санитарным эпидемическим нормам, – сообщил Сенкевич.

Более того, правительством предусмотрено, что рынки могут открыть только там, где нет магазинов, в которых люди могут купить продовольственные товары. В пример привели город Первомайск, где недавно при открытии рынка собралось столпотворение перед воротами.

– Мы понимаем, что главная проблема не в рынках, а в людях, которые не хотят слышать о дистанции в полтора метра друг от друга. С этим примером нам сказали, что вопрос рынков не вовремя, – рассказал мэр.

Во время Пасхи верующих не будут впускать в церкви

Сенкевич передал слова Зеленского о предстоящем праздновании Пасхи:

– Он сообщил, что мы готовимся к Пасхе, но праздник пройдет под лозунгом «Пасха дома».

По словам Сенкевича, с призывом оставаться дома ко всем прихожанам в скором времени обратятся лидеры церквей. В церкви верующих пускать не будут во избежание заражения коронавирусной инфекцией, как это произошло в Киево-Печерской лавре.

– Когда закончится эта история с вирусом, каждый верующий сможет попасть в церковь и помолиться. На самом деле верующие понимают, что дело не в святой воде, а в благословении, – отметил Сенкевич.

Кроме того, в ходе совещания также поднимали вопрос о дополнительном финансовом обеспечении медиков, которые задействованы в ликвидации пандемии коронавируса. Помимо доплат медикам, правительство планирует дополнительно закупить средства защиты для медиков, в скором времени в области привезут новые партии защитных масок.

Вопрос постепенного выхода из карантина, по словам Сенкевича, обсудят на следующем совещании.

Ольга Стеценко,

Центр журналистских расследований