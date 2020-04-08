Покушение на бизнесмена Михаила Титова

6 апреля, около 14.00, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра «Техноконтракт» в Николаеве, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался известный в городе Михаил Титов, сообщили «Новости-Н».

Стрелок произвел выстрел бизнесмену прямо в голову. Не дожидаясь «скорой помощи», Титова на его собственном авто увезли в БСМП. Врачи определили, что пуля попала Михаилу Титову в шею, затем ушла вверх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения оказались повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия. Его поместили в реанимацию…

Первым на место прибыл экипаж патрульной полиции, однако они увидели лишь лужу крови и нескольких очевидцев. Стало известно, что стрелок скрылся на авто. Злоумышленник, совершивший покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова, был замечен простыми прохожими, однако описать его никто не смог, из-за карантинных мер.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115«Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

После покушения на Титова по городу объявлен план «Перехват». Полиция разыскивала автомобиль на еврономерах. Уже утром 7 апреля издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источники в Управлении СБУ сообщило о том, что оперативники уголовного розыска николаевской полиции обнаружили автомат «АК‑47» («Автомат Калашникова»), из которого предположительно стреляли в Титова.

Оружие было обнаружено 6 апреля вечером на техническом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Севастопольской, 47. Приблизительное расстояние между домом и «Техноконтрактом» составляет 90 метров.

Со ссылкой на те же источники, издание отмечает, что автомат, из которого стреляли в Михаила Титова, был похищен из ВСУ в 2018 году.

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением в Николаеве на Михаила Титова. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

«Первая – преступление совершено на почве мести. Вторая – оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаем, что также поводом послужила конкуренция в бизнесе. Четвертая версия – преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая – это покушение было совершено по заказу», – рассказал Цуцкиридзе.

Адвокат Сергей Войченко, который представляет интересы николаевского бизнесмена Михаила Титова, обратился в социальной сети «Фейсбук» к возможным очевидцам покушения: «Обращаюсь ко всем возможным очевидцам и водителям, которые находились в Центральном районе Николаева в этот день, особенно в первой половине дня и примерно до 15.00, чтобы они предоставили видеозаписи из своих видео-регистраторов нам или органам полиции, которые проводят досудебное расследование, или обратились к ГУНП в Николаевской области.

Друзья и знакомые Михаила Николаевича собрали фонд в размере 1 млн грн. Он будет выплачен за информацию, которая будет способствовать раскрытию этого уголовного преступления.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба обратиться непосредственно к следователям ГУНП в Николаевской области или по телефону: +380506659329.

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются!» – написал Войченко в пояснении к видео.

По информации медиков, на сегодня непосредственной угрозы жизни пострадавшего уже нет, однако его состояние остается стабильно тяжелым.