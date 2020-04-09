Друзья подрядчика

Компания «Антарес-Буд» известна в Николаеве как один из самых крупных получателей бюджетных подрядов. В то же время фирма не раз оказывалась в эпицентре скандалов из-за нарушения условий договоров. Однако это не мешает ей получать все больше и больше госзаказов. Центр изучил историю успеха компании и выяснил, что к ней имеют отношение влиятельные чиновники, которые могли продвигать ее на тендерах и защищать от внимания правоохранителей.

Тендеры – нарушителям

Николаевская компания «Антарес-Буд», которая занимается выполнением бюджетных подрядов, за время своей работы стала фигурантом не одного скандала.

С 2016 года компания реконструирует сооружения в детском городке «Сказка». Одно из них – корабль, стоимость его строительства за время реконструкции выросла вдвое, заказ не выполнен до сих пор.

На протяжении четырех лет эта же фирма занималась строительством нового травмопункта в больнице скорой медицинской помощи. «Антарес-Буд» неоднократно срывала сроки сдачи объекта, из-за чего разные чиновники – от начальницы городского управления здравоохранения Ирины Шамрай до мэра Александра Сенкевича – заявляли о нарушениях со стороны фирмы.

В результате многолетнего строительства стоимость работ выросла почти втрое, а объект удалось сдать только под новый 2020 год. Благодаря неспешной работе жители Николаева продолжали посещать старый, давно не видевший ремонта, травмопункт.

Одним из последних скандалов стало затопление четырехэтажного корпуса в областной клинической больнице. Руководство медучреждения заявило, что потоп произошел из-за некачественно и несвоевременно выполненной работы подрядчика – ООО «Антарес-Буд», который в феврале оставил крышу наполовину раскрытой.

В компании свою вину отрицают, но руководство больницы и глава облсовета поручили подрядчику устранить все последствия в течение двух недель. Несмотря на условие, даже в конце марта крыша корпуса по-прежнему остается частично открытой.

Спустя месяц этой же фирме удалось выиграть тендер на капитальный ремонт отделения гематологии, которое больше других пострадало в результате февральского ливня. Центр решил присмотреться к компании и ее руководству, чтобы понять, в чем заключается секрет ее успеха на тендерах.

Достижения за годы работы

Компанию основал николаевец Владимир Цуцкарев в 2000 году, позже соучредительницей и исполнительным директором фирмы стала его дочь Юлия Филиппова. По данным ресурса Юконтрол, за весь период своей работы «Антарес-Буд» получила из бюджета более 215 миллионов гривен. При этом компания, которая выполняет крупные подряды, зарегистрирована в квартире ее владельца на проспекте Центральном.

Из реестра недвижимости Центр выяснил, что за почти 20 лет своей успешной работы на строительном поприще «Антарес-Буд» обзавелась только двумя крупными активами – земельным участком и офисным помещением на проспекте Героев Украины. Часть крупной строительной техники, необходимой для выполнения работ, компания арендует.

В документах, поданных фирмой тендерному комитету областной больницы, говорится, что из 29 сотрудников на данный момент открыты вакансии для 16 рабочих. Сейчас фирма одновременно выполняет работы минимум на трех объектах. Похоже, что «Антарес-Буд» не хватает людей для выполнения работ.

При этом в документации, поданной компанией на тендеры, даже в 2020 году указаны достаточно низкие зарплаты сотрудников – в среднем 4,5 тысячи гривен. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что компания умышленно занижает цены и зарплаты своих работников, а после подписания договоров заявляет о необходимости повысить стоимость работ.

Владелица компании Юлия Филиппова в комментарии Центру опровергла, что предприятие нуждается в работниках. По ее словам, сейчас у них работает штат специалистов, которого вполне достаточно для выполнения всех подрядов. Также она рассказала, что все работники ее фирмы получают разные зарплаты. А когда есть потребность в большем количестве сотрудников, их ищут через центр занятости.

Сомнительные партнёры

В 2014 году у «Антарес-Буд» возникли проблемы с правоохранителями – компания стала фигурантом уголовного производства Ленинского райотдела милиции по подозрению в служебном подлоге. В определении суда говорится, что компания нанимала субподрядные организации для выполнения работ, за которые получала бюджетные средства. При этом фирмы-субподрядчики, по версии следствия, были фиктивными.

Отметим, что следствие основывалось на данных проверки налоговой инспекции от 2013 года, из которых следует, что компании не имели ни работников, ни мощностей, а также отсутствовали по своему месту регистрации.

В определении суда упоминается ряд николаевских предприятий – ООО «Строительство Укр-М», ООО «Электромонтаж-Трейд», ООО «Промстройпроект», ЧП «Нольга», ООО «Промторг-Юг», ООО «Байкал Лтд» и ООО «Пивденьбуд Николаев Лтд». На данный момент некоторые из них свою деятельность прекратили.

Следствие пришло к выводу, что контрагенты компании «Антарес-Буд» – это предприятия, которые занимаются деятельностью, направленной на проведение финансовых операций для предоставления налоговой выгоды третьим лицам. Иными словами, правоохранители подозревали их в обналичивании средств.

Несмотря на то, что суд предоставил доступ следователям ко всем документам «Антарес-Буд» и ее контрагентов, на этом расследование остановилось. Интересно, что во времени это совпало с назначением на должность в налоговую инспекцию Дмитрия Прокофьева.

Свой человек

Дмитрий Прокофьев – экс-депутат Николаевского горсовета, на данный момент заместитель начальника Государственной фискальной службы Николаевской области. До назначения на руководящую должность в ГФС Прокофьев занимался бизнесом. До 2014 года он был директором другой строительной компании – ООО «Пивденьбуд Николаев Лтд». Эта фирма в материалах следствия указана как один из субподрядчиков и поставщиков компании «Антарес-Буд».

Из социальных сетей Прокофьева и владелицы «Антарес-Буд» Юлии Филипповой Центр выяснил, что они дружат. Дочь Прокофьева запечатлена вместе с соучредительницей компании во время футбольного матча на фото, опубликованном в соцсети Фейсбук.

Сам налоговик своих дружеских отношений с владельцами «Антарес-Буд» не скрывает, однако заверил, что свою должность в интересах друзей никогда не использовал.

– Я даже если бы очень захотел, не смог бы повлиять на налоговую инспекцию и милицию, – заявил в комментарии Центру Прокофьев.

Он удивился, что его часто связывают с этой компанией, тогда как он, по его словам, никакого отношения к ней не имеет. Прокофьев рассказал, что даже глава областного совета Виктория Москаленко обвиняла его в лоббировании интересов «Антарес-Буд», однако он остается категоричным:

– Где налоговая, а где тендеры? – спросил Дмитрий Прокофьев.

Миллионы на двоих

Центр проанализировал тендеры, в которых участвовала «Антарес-Буд» за весь период своей работы. В ходе анализа журналисты пришли к выводу, что дружба – не единственное, что объединяет руководство этой компании с замначальника фискальной службы Дмитрием Прокофьевым.

«Пивденьбуд Николаев Лтд», которую ранее возглавлял Прокофьев, оказалась главным конкурентом «Антарес-Буд» на торгах.

В общей сложности эти две фирмы участвовали вместе в 21 тендере. Из них компаниям удалось получить подряды в 12 закупках на 336,3 миллиона гривен на двоих. Во всех закупках «Антарес-Буд» и «Пивденьбуд Николаев Лтд» были единственными участниками торгов. Одним из самых крупных подрядов, который получила «Пивденьбуд Николаев Лтд», является реконструкция здания столовой на территории судостроительного завода, за который фирма получит более 190 миллионов гривен, однако работы на объекте ведутся до сих пор.

В 2011 году сотрудничество этих компаний привлекло внимание Антимонопольного комитета, который следит за соблюдением конкурентных условий в госзакупках. Тогда АМКУ уличил их в антиконкурентных согласованных действиях и оштрафовал обе компании на 17 тысяч гривен. Однако даже такие меры не помешали им продолжить вместе участвовать в торгах.

Так, одна из самых крупных закупок, на которой предприятия «конкурировали» между собой, – капитальный ремонт радиологического корпуса в Николаевском областном онкодиспансере. За работы «Антарес-Буд» получит 73,5 миллиона гривен. Большую часть финансирования проекта составляют средства Государственного фонда регионального развития – то есть государственного бюджета.

Корреспондент Центра отправился на этот объект, чтобы проверить, ведутся ли там работы. В самый разгар карантина на территории радиологического корпуса присутствовали несколько десятков строителей, подтвердивших, что работают в «Антарес-Буд».

Прораб, представившаяся Снежаной, рассказала, что работает в компании не первый год. Она заверила, что сейчас работы выполняют в срок и при регулярном финансировании срывать условия договора не будут. На вопрос журналиста об участии Дмитрия Прокофьева в жизни этой компании прораб ответила, что знакома с ним, однако о фирме «Пивденьбуд Николаев Лтд» ей ничего не известно. На уточняющий вопрос о том, какую роль в «Антарес-Буд» выполняет налоговик, Снежана ответила: «Извините, я не хочу наговорить лишнего».

Общие ресурсы

После выяснения связи между двумя компаниями, которые регулярно получают подряды из городского и областного бюджетов, Центр проанализировал их документацию. В метаданных документах, поданных фирмами тендерным комитетам в разные периоды, оказалось много общего.

Все документы и «Антарес-Буд», и «Пивденьбуд Николаев Лтд», такие как сметы, тендерные предложения и прочие, были созданы в одном и том же онлайн-сервисе – ilovepdf.com, который, по оценкам нашего администратора, не пользуются большой популярностью среди пользователей. Также при создании электронных документов обеих компаний использовалась одна и та же версия этого онлайн-сервиса.

Центр обратился к Дмитрию Прокофьеву с вопросом о том, принимает ли он участие в розыгрышах тендеров между ранее возглавляемой им компанией и фирмой его друзей, однако он ответил отрицательно.

– Сейчас компанией («Пивденьбуд Николаев Лтд». – Ред.) руководит Ирина Горбуль, которая раньше работала там бухгалтером. Я не занимаюсь этим бизнесом, потому что это запрещено законом. Я думаю, если бы там был какой-то сговор, антимонопольный комитет бы не допустил их больше к участию в тендерах, – заверил Прокофьев.

Похоже, что бизнес, которым до госслужбы занимался Прокофьев, принес ему немалый доход. Из его декларации, поданной в марте текущего года, следует, что замначальника фискальной службы владеет нескромным списком недвижимости. Ему принадлежат четыре крупных земельных участка, пять нежилых помещений и домик на 623 квадрата в Николаеве, владельцем которого Прокофьев стал год назад. В своей декларации успешный чиновник указал, что жилье стоит менее двух миллионов гривен.

Дмитрий Прокофьев также предпочитает ездить на элитных автомобилях – в его пользовании находятся Volkswagen Touareg 2018 года выпуска, который стоит около 70 тысяч долларов. Также чиновник пользуется люксовым Mercedes-Benz CLS3502012 года выпуска, который на данный момент стоит более 30 тысяч долларов.

В УКСе – все свои

Заместитель начальника ГФС Николаевской области Дмитрий Прокофьев оказался не единственным влиятельным другом владельцев «Антарес-Буд». Одним из основных заказчиков подрядных работ, которые выполняет эта фирма, является управление капитального строительства облгосадминистрации.

До 2017 года управление возглавлял Павел Нуждов. В июле 2016-го сотрудники Нацполиции вручили ему и еще трем фигурантам подозрение в присвоении пяти миллионов бюджетных гривен. В материалах производства говорится, что экс-начальник УКСа закрыл подрядчику акты работ, которые по факту выполнены не были. На данный момент уголовное производство до сих пор рассматривается в суде.

Как выяснил Центр, Нуждов также является другом Игоря Стуканова, супруга владелицы «Антарес-Буд» Юлии Филипповой. На его странице в Фейсбуке опубликованы совместные фото с тренировок, а также стрельбы на природе.

В комментарии Центру Юлия Филиппова рассказала, что личные взаимоотношения никогда не влияли на работу ее компании. По ее словам, ни бывший, ни нынешний начальники управления капстроительства не могут влиять на тендерный комитет, который выбирает подрядчиков. Филиппова заверила, что чиновники никогда не помогали ее компании получить бюджетные подряды – все закупки проводятся открыто, через систему «Прозорро». Другие же подрядчики просто не принимают участия в торгах, однако почему они не хотят работать, для нее – загадка.

После увольнения с должности начальника управления капстроительства Павла Нуждова его должность занял бывший прокурор Илья Лукин. Он также оказался близко знаком с руководством «любимого подрядчика» возглавляемого им управления. Так, сестра Лукина Анна Зелинская, похоже, также дружит с Юлией Филипповой, соучредительницей «Антарес-Буд». В соцсети Инстаграм Зелинская оставляет под фотографиями исполнительного директора компании теплые комментарии.

Центр обратился к чиновнику, однако он, сославшись на больничный, проигнорировал просьбы журналиста о комментарии.

Реформы и нововведения

Как известно, в 2015 году в Украине стартовала реформа государственных закупок. Тогда в пилотном режиме запустили систему публичных закупок «Прозорро», которую правительство разрабатывало совместно с бизнесом, организациями по борьбе с коррупцией, общественными активистами и экспертами. Создание единой онлайн-платформы должно было минимизировать коррупционные риски при проведении закупок работ и услуг за счет государства, сделать систему прозрачной и открытой для каждого.

Однако спустя пять лет очевидно, что созданная система – не идеальна, благодаря чему чиновники разных уровней нашли возможность контролировать процесс определения подрядчиков. Компания «Антарес-Буд» годами продолжает оставаться в любимчиках у николаевских чиновников, несмотря на нарушения, которые не раз становились достоянием общественности.

Участие в тендерах одних и тех же компаний, которые только создают видимость конкуренции и разыгрывают подряды между собой, занижение стоимости работ и внесение изменений в договоры после победы в торгах, – то, что должна была устранить реформа. Вместо этого такие фирмы продолжают осваивать бюджетные миллионы.

Эксперт по публичным закупкам Павел Лисниченко говорит, что в целом реформу госзакупок считает достаточно успешной.

– Изменения в законодательстве вывели систему закупок на более прозрачный уровень, они дали возможность общественности контролировать весь процесс, видеть все документы в электронной форме. Как по мне, реформа прошла вполне успешно, убедительно, и, в принципе, достигла той цели, которую она перед собой ставила. Однако это все-таки только инструментарий, и не стоит ждать от него изменения подхода и отношения участников к закупкам. Можно придерживаться всех законодательных норм, и все будет хорошо, а можно пытаться выкрутиться, – поясняет эксперт.

Павел Лисниченко отметил, что уже в апреле в системе госзакупок стартует ряд изменений, которые качественно отразятся на проведении тендеров. Так, будет введена в действие новая редакция Закона «О публичных закупках», благодаря которой заказчики смогут требовать от поставщиков и подрядчиков предоставлять им информацию о наличии финансовых возможностей выполнения работ и поставки товаров.

Кроме того, ужесточаются условия для участия в тендерах подрядчиков, которые ранее были замечены в сговоре на торгах и нарушениях в уплате налогов. Повлияют ли эти нововведения на выбор подрядчиков николаевскими чиновниками, или компании, которые годами вместе участвовали в торгах, продолжат работать в условиях иллюзорной конкуренции?

Алеся Баранцевич,

Центр журналистских расследований