Науковці розповіли, як довго вірус грипу живе на різних поверхнях та як від нього захиститись

Пандемія COVID‑19 відсунула на задній план всі інші новини, однак більш звичні для нас усіх хвороби нікуди не поділись. Грип – це поширене захворювання, яке може проявлятись по-різному – з незначного підвищення температури та кашлю до важкої, навіть смертельної інфекції.

Він легко поширюється через дотик, щоб заразитись, достатньо потиснути хворому руку або взятись за дверну ручку, за яку нещодавно брався інфікований.

Ось що потрібно знати про те, як захистити себе і як довго віруси грипу можуть жити на різних предметах.

Вірус грипу, як правило, живе довше на твердих поверхнях, говорить Келлі Рейнольдс, доктор технічних наук, мікробіолог з університету охорони здоров’я Арізони.

«Віруси грипу виживають протягом 24-48 годин на нержавіючій сталі та пластику, – стверджує Рейнольдс. – Це означає, що речі, з якими ми зазвичай взаємодіємо, як поручні метро, ​​можуть тривалий час залишатись забрудненими».

«Захищаючи себе від забруднень на твердих поверхнях, слід орієнтуватися на предмети, яких часто торкаються, але рідко дезінфікують, – говорить Рейнольдс. – Сюди входять мобільні телефони, дверні ручки, крани та вимикачі».

На тканинах вірус грипу живе менше, ніж на твердих поверхнях. Дослідження показують, що на м’яких поверхнях він може прожити лише 8-12 годин. На постільній білизні, особливо наволочках, та на одязі можуть залишатися збудники хвороби. Пральна машинка не розрахована на дезінфекцію, але прання на найвищій температурі зі спеціальними засобами може допомогти. Для очищення меблів є спеціальні дезінфікуючі спреї.

На самій же шкірі віруси грипу живуть близько 5 хвилин, як показало дослідження 2008 року. Це тому, що в нашому поту є речовини, які допомагають боротися з вірусами та бактеріями. Але на слизових оболонках вірус здатен прожити значно довше. Тобто, якщо ви чхнете в долоні, ви забрудните їх куди більше, ніж якщо торкнетесь забрудненого предмета.

Найкращий спосіб продезінфікувати руки – це вимити їх з милом протягом 20 секунд, або, за відсутності доступу до води, скористатись дезінфікуючим засобом. Важливо не торкатись обличчя брудними руками, це один з найпростіших способів заразитись.

Грип та інші віруси можуть бути надзвичайно заразними без належних гігієнічних заходів. Найпростіший крок для захисту – мити руки якомога частіше, а також слід дезінфікувати предмети, до яких ви часто торкаєтесь, такі як телефони та дверні ручки.