Как сохранить здоровье щитовидной железы в период самоизоляции

Заболевания щитовидной железы представляют угрозу для здоровья, однако существуют различные способы лечения.

Щитовидная железа – один из важнейших органов. Она отвечает за выработку гормонов, влияющих на все функции и процессы организма.

Медики советуют очень бережно относиться к этой железе, чтобы не нарушить её работу, иначе это приведет к серьёзным проблемам. Период домашней самоизоляции можно использовать для того, чтобы помочь щитовидной железе прийти в тонус.

Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых поспособствует улучшению работы щитовидной железы.

«Полезными продуктами для щитовидной железы окажутся те, которые обогащены йодом, антиоксидантами», – отмечают эксперты.

Самым доступным продуктом остается морская капуста. Её советуют есть примерно один раз в неделю. Также высокое содержание йода было отмечено в вареных яйцах.

Кисломолочные продукты помогают щитовидной железе лучше регулировать выработку гормонов. Мясо диетологи рекомендуют употреблять из-за цинка. Это один из важнейших минералов для работы щитовидной железы.