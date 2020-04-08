ДПС у Миколаївській області забезпечено на підтримку армії 102,2 млн грн військового збору

Відповідно до Податкового кодексу України з серпня 2014 року в Україні запроваджено військовий збір, який у повному обсязі перераховується до державного бюджету і використовується на підвищення обороноздатності держави.

Головним управлінням ДПС у Миколаївській області забезпечено позитивну динаміку надходження військового збору до бюджету. Так, у січні – березні 2020 року до бюджету мобілізовано 102,2 млн грн військового збору, що на 13 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Це свідчить про високу відповідальність та сумлінність працедавців та інших податкових агентів, які зобов’язані утримувати та перераховувати з доходів фізичних осіб військовий збір до бюджету.

Нагадуємо, що згідно з діючим законодавством, платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за сплату збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати своїм найманим працівникам. Ставка збору – 1,5 відс. доходів, що підлягають оподаткуванню.

Нагадуємо, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є обов’язковими платниками військового збору.

Головне управління ДПС у Миколаївській області