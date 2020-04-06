Новини / Офіційно

Результаты ГНС Николаевщины в первом квартале 2020 года: в бюджет обеспечено более 3,4 миллиардов гривен

- Коментувати | Прочитали: 512

Результаты ГНС Николаевщины в первом квартале 2020 года: в бюджет обеспечено более 3,4 миллиардов гривен.В Главном управлении ГНС в Николаевской области сообщили о позитивной динамике поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней.В январе-марте 2020 года от налогоплательщиков Николаевщины поступило в бюджет более 3,4 млрд грн налоговых платежей.

Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то это на 680 млн грн, или на 24,4 проц. больше.

В государственный бюджет поступило почти 1,8 млрд грн, которые превышают показатель соответствующего периода прошлого года на 448,2 млн грн, или на 33,2 процента.

В распоряжение местных общин Николаевщины поступило 1,6 млрд грн, что в сравнении с январем-мартом 2019 года на 231,7 млн грн или на 16,2 проц. больше.

Как отметили в ведомстве, среди приоритетов работы налоговой службы Николаевщины есть предоставление современных сервисных услуг, создание комфортных условий для представителей бизнеса в регионе, улучшение взаимодействия налоговой службы и налогоплательщиков. Все эти факторы, в целом, дают возможность добросовестному бизнесу работать комфортно, получать легальные доходы и добросовестно платить налоги.

Главное управление ГНС в Николаевской области надеется на добросовестность и ответственность субъектов хозяйственной деятельности относительно выполнения своих налоговых обязательств.

Главное управление ГНС в Николаевской области

Related Posts

Податкова служба Миколаївщини запрошує до декларування артистів, співаків, громадських діячів та інших відомих осіб

Помилки геометрії, або Хто розірве «бермудський трикутник» чиновницької байдужості та безвідповідальності?

Пенсионер по почте заказал пистолет-пулемёт

Добавить комментарий