Результаты ГНС Николаевщины в первом квартале 2020 года: в бюджет обеспечено более 3,4 миллиардов гривен.В Главном управлении ГНС в Николаевской области сообщили о позитивной динамике поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней.В январе-марте 2020 года от налогоплательщиков Николаевщины поступило в бюджет более 3,4 млрд грн налоговых платежей.

Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то это на 680 млн грн, или на 24,4 проц. больше.

В государственный бюджет поступило почти 1,8 млрд грн, которые превышают показатель соответствующего периода прошлого года на 448,2 млн грн, или на 33,2 процента.

В распоряжение местных общин Николаевщины поступило 1,6 млрд грн, что в сравнении с январем-мартом 2019 года на 231,7 млн грн или на 16,2 проц. больше.

Как отметили в ведомстве, среди приоритетов работы налоговой службы Николаевщины есть предоставление современных сервисных услуг, создание комфортных условий для представителей бизнеса в регионе, улучшение взаимодействия налоговой службы и налогоплательщиков. Все эти факторы, в целом, дают возможность добросовестному бизнесу работать комфортно, получать легальные доходы и добросовестно платить налоги.

Главное управление ГНС в Николаевской области надеется на добросовестность и ответственность субъектов хозяйственной деятельности относительно выполнения своих налоговых обязательств.

Главное управление ГНС в Николаевской области