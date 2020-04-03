Податкова служба Миколаївщини запрошує до декларування артистів, співаків, громадських діячів та інших відомих осіб

Головне управління ДПС у Миколаївській області запрошує долучитися до декларування минулорічних статків українських співаків, композиторів, авторів пісень та інших відомих громадських діячів.

Відповідну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) необхідно подати до податкової інспекції за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними громадянина. Виконати свій конституційний обов’язок – подати декларацію можна будь-яким із трьох способів, встановлених п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України, до 1 липня 2020 року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області у зв’язку з оголошеним в Україні карантином з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19 закликає громадян – декларантів користуватися електронними сервісами ДПС.

Нагадуємо, що для допомоги платникам податків ДПС розпочала серію відеоуроків, в яких роз’яснюється як правильно користуватися електронними сервісами. З відеоуроком, який присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадяни можуть ознайомитися за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/5977.html https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок.

Звертаємо увагу, щоб подати декларацію через Електронний кабінет платникам податків необхідно мати цифровий підпис (КЕП).

Податкова служба Миколаївщини заздалегідь вдячна всім співвітчизникам, публічним, зірковим і авторитетним миколаївцям за особистий приклад відповідальності та соціальної свідомості громадянина України під час сплати податків задля економічного розвитку та процвітання нашого чарівного краю.

Чекаємо на зіркові приклади від зіркових миколаївців!

Головне управління ДПС у Миколаївській області