Пенсионер по почте заказал пистолет-пулемёт

В Николаеве в отделении почты полицейские изъяли у пенсионера оружие, которое он заказал через Интернет для пополнения личной коллекции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Событие произошло 28 марта в Заводском районе города Николаева. В полицию поступило сообщение от оператора почтового отделения о том, что в полученной одним из клиентов посылке находится оружие, похожее на автоматическое.

На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что владелец посылки – 68-летний житель с. Большая Корениха Заводского района, который сообщил, что заказал оружие на сайте одного из интернет-магазинов якобы для пополнения собственной коллекции.

С места происшествия правоохранители изъяли и направили на соответствующее исследование стартовый пистолет-пулемет Garrera STI 90 и два магазина к нему, а также обнаруженный у пенсионера во время личного досмотра еще один стартовый пистолет, марки Baredda, с патронами калибра 9 мм.

Кроме того, были направлены на проведение экспертизы: пневматическая винтовка с прицелом и глушителем, пистолет под патрон Флобера, патроны травматического действия в количестве 25 штук калибра 9 мм, а также еще один пистолет неустановленной марки, которые мужчина хранил у себя дома и выдал полицейским добровольно.

Сейчас следователями расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Продолжается следствие. После проведения экспертиз будет решаться вопрос о дальнейших процессуальных действиях.