Памяти Валерия Журавко

В возрасте 72 года ушел в мир иной футболист и тренер Валерий Викторович Журавко.

Валерий Журавко – воспитанник очаковского футбола. Его игровая карьера началась в 1966 году в «Авангарде» (Желтые Воды). В составе этой команды стал чемпионом Украины по классу «Б». В решающем поединке с хмельницким «Динамо» Валерий забил два мяча, «Авангард» перешел во вторую группу класса «А», а сам он по приглашению старшего тренера Абрама Лермана вернулся в родные края. За четыре неполных сезона в николаевском «Судостроителе» в чемпионатах провел 68 матчей, забил восемь мячей. На его счету три кубковые и две международные игры. Выступал также в тернопольском «Авангарде», одесском СКА и херсонском «Кристалле».

После окончания Высшей школы тренеров вместе с другим известным николаевцем Александром Аверьяновым работал в андижанском «Пахтакоре». Затем возглавил очаковский «Маяк», который под его руководством прошел путь от первенства Николаевской области до второй лиги чемпионата Советского Союза. В 1990 году команда выиграла кубок Советского Союза среди коллективов физической культуры.

В 1994 году Валерий Викторович работал старшим, затем главным тренером «Эвиса». Последний его приход в николаевскую команду состоялся в начале июля 1998 года, когда он в течение трех месяцев был помощником главного тренера Анатолия Конькова.

Позже Журавко трудился в полтавской «Ворскле» и азербайджанском «Интере». В последние годы жил в Херсоне.