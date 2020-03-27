ПРОИГРЫШ ПАНЫЧА, или Как коблевские правители игнорируют правосудие

На прошлой неделе Николаевский апелляционный суд признал незаконным увольнение директора Коблевской школы Аллы Мушаровской и, по сути, поставил жирную точку в затянувшемся полуторагодичном судебном разбирательстве. Тем не менее, руководство общины не спешит выполнять судебное решение, изыскивая для этого всевозможные причины.

Конкурс для «своего» человека

Напомним, полтора года назад в нашу редакцию обратились родители учеников Коблевской школы по поводу незаконного увольнения директора Аллы Анатольевны Мушаровской. Под обращением – 76 подписей. А если учитывать, что во многих семьях несколько школьников, то это весомое большинство родительской общественности.

Когда родители по слухам узнали о том, что будет проводиться конкурс на должность директора школы и эту должность хочет заполучить пенсионерка из райцентра Людмила Ивановна Кравцова, в прошлом очень влиятельная женщина, так как долго работала начальником районо, а затем на «хлебной» должности – заместителем председателя райгосадминистрации «по берегу», заволновались и написали обращение к председателю Коблевской ОТО Владимиру Панычу в поддержку своего директора.

За короткое время они собрали много подписей родителей, уговаривать никого не приходилось. Этим обращением они высказали свою гражданскую позицию и просили ее учесть при проведении конкурса. Однако никто их не услышал. Когда проходил конкурс, несмотря на то, что председателем был заместитель председателя общины Владимир Коц, «главную скрипку» в работе комиссии играла руководитель отдела образования сельсовета Оксана Олефиренко. По всему чувствовалось, что она получила «задание» от руководства поставить на эту должность «своего человека». Голосование было тайным, поэтому бюллетеней выдали немного и их можно было посчитать за пару минут. Однако Олефиренко объявила, что подсчет бюллетеней будет производиться в понедельник (заседание комиссии состоялось в пятницу. – Прим. ред.), после чего все бюллетени сложила в конверт, запечатала и положила в сейф. В понедельник объявила, что победила Кравцова. Хотя члены конкурсной комиссии были в недоумении: почти все они голосовали за Мушаровскую.

Законодательство грубо нарушено

Сразу после конкурса в Коблевской школе было два директора – Алла Анатольевна находилась на «больничном», поэтому ее не смогли сразу же уволить, а «параллельно» новая директриса, как говорится, на полную катушку руководила школой. Сама она из Березанки, поэтому пришла в школу со «своими» учителями. Чтобы их привозить и увозить с работы, председатель Владимир Паныч выделил специальный автобус. В связи со сменой директора по разным причинам из школы сразу уволились больше десяти человек. Все якобы ушли по собственному желанию. Чуть позже увольнения продолжились.

Бывший директор школы высказала предположение, что она могла стать неугодной для руководства после того, как обратилась с письменной жалобой представителей педагогического коллектива в отдел образования и к председателю местного профсоюза работников образования по вопросу выплаты заработной платы работникам школы и отказа отдела образования в лице Оксаны Олефиренко выдавать перед зарплатой «расчетки».

Прежде чем подать исковое заявление в суд, Алла Мушаровская пыталась, так сказать, мирным путем восстановить справедливость. Она направила письма с просьбой вмешаться в ситуацию в различные государственные службы, в том числе и в департамент образования Николаевской облгосадминистрации. Учитывая, что действующим законодательством этой структуре запрещено вмешиваться в деятельность должностных лиц органов местного самоуправления, они обратились в областной комитет профсоюза работников образования с целью проведения общественного контроля за соблюдением законодательства о труде в Коблевской школе.

Надо отдать должное профсоюзу, оперативно отреагировавшему на поступившую жалобу. Комиссия всесторонне проверила законность проведения конкурса на должность директора школы и увольнения Аллы Мушаровской.

По итогам проверки руководству Коблевского сельского совета было направлено письмо, в котором сообщалось, что отделом образования грубо нарушены нормы действующего законодательства при проведении конкурса, а бывший директор Алла Мушаровская была уволена незаконно. Было рекомендовано отменить незаконно выданный приказ о назначении на должность нового директора Коблевской школы. Однако эта рекомендация областного комитета профсоюза работников образования и науки была полностью проигнорирована руководством Коблевской объединенной территориальной общины.

Суд да дело

7 октября состоялось заседание Березанского районного суда, где было зачитано итоговое решение по иску о восстановлении в должности бывшего директора Коблевской школы Аллы Мушаровской – признан незаконным и подлежит отмене приказ отдела образования Коблевского сельского совета от 3 сентября 2018 года. Этой же датой восстановлена в должности директора школы Алла Анатольевна с выплатой ей определенной суммы за вынужденный прогул и моральный ущерб. Заметьте, этому решению предшествовало почти годичное судебное разбирательство. Хотя по существующим законодательным нормам восстановление человека на работе должно рассматриваться в течение месяца. Тем более, что педагог просила суд провести упрощенное исковое производство. Однако местная Фемида ее не слышала: по разным причинам судебные заседания переносились на длительные сроки. Как объясняла единственная на весь район судья Наталья Гапоненко, у нее скопилось много дел и, соответственно, она не успевает соблюдать законные сроки рассмотрения исковых заявлений. Но решение все же выдала.

Честно говоря, наблюдая за данным судебным процессом, сложилось впечатление, что педагога с 23-летним трудовым стажем Аллу Мушаровскую просто берут на измор. Чтобы защитить свою честь и достоинство, ей пришлось приглашать на судебные заседания адвоката из Николаева. И, что характерно, ему неоднократно приходилось курсировать туда-сюда «вхолостую», так как ответчики – отдел образования и Коблевский сельский совет, используя свое служебное положение, грубо игнорировали судебные заседания.

Казалось бы, теперь все ясно и понятно: Березанский районный суд принял объективное решение, расставил все акценты, апелляционная инстанция окончательно подтвердила его объективность. Таким образом, осталось лишь выполнить судебные решения теми должностными лицами, которые нарушили закон. Тем более, исполнительной службой было открыто производство по принудительному исполнению судебного решения, ведь добровольно восстанавливать Мушаровскую госпожа Олефиренко отказалась. За невыполнение решения суда государственные исполнители вынуждены были завести уголовное дело в отношении этой юной начальницы.

Несмотря на упорное «сопротивление», спустя месяц, а именно 11 ноября 2019 года, она таки вынуждена была написать приказ о восстановлении Мушаровской в должности директора Коблевской школы. Не думаем, что О. Олефиренко приняла такое решение самостоятельно, без ведома своего непосредственного руководства – председателя Коблевского сельсовета Владимира Паныча.

Депутаты не согласны с решением суда?

Далее события в селе разыгрывались, как в детективном сериале. Не успела Алла Анатольевна приступить к выполнению своих обязанностей по выданному начальницей отдела образования Оксаной Олефиренко приказу, как этот приказ Владимир Паныч решил отменить в сессионном зале. Выходит, Владимир Михайлович, как всегда, решил сыграть в демократию, мол, не я решаю самолично, а депутаты. Они, мол, не желают восстановления Аллы Мушаровской в должности директора местной школы. Конечно же, при всем уважении к Алле Анатольевне депутаты сельсовета не смогли пойти против руководителя общины: у каждого из них, видимо, был свой личный интерес, чем он, по всей видимости, и воспользовался. Из 26 сельских депутатов на сессии присутствовали 20 человек. 14 из них проголосовали за приостановку действия приказа отдела образования по восстановлению незаконно уволенного директора, 6 депутатов воздержались. Дабы избиратели знали своих «героев», считаем необходимым назвать их поименно. Голосовали «за»: А. Барышев, В. Артюхин, А. Осипенко, Г. Полухин, З. Громова, А. Паныч, Ю. Андреев, В. Власюк, В. Дротенко, Е. Дубинина, В. Антоненко, Л. Саливанова, О. Изман, С. Талоха. Шесть депутатов «воздержались»: Г. Василишина, В. Масленникова, М. Миронец, Л. Резниченко, Н. Пузан, М. Галаев.

Вот так депутаты своеобразно отреагировали на судебное решение, вынесенное именем Украины.

– Я на больничном, но скажу, что мы законопослушные люди, – заметил Владимир Паныч, отвечая на вопрос журналиста «РП» о том, выполнят ли в Коблево судебное решение по восстановлению незаконно уволенного педагога. – Поэтому, конечно же, выполним все законные требования. Мне все равно, с кем работать.

Ворон ворону глаз не выклюет

Однако лукавил многолетний и бессменный «король Коблево». Надо полагать, Владимир Михайлович не любит проигрывать. Даже во время заседания апелляционного суда 7 марта 2020 года, на которое представители Коблевской общины не явились, очевидно, явно предчувствуя, что суд они проиграют, судьи были поражены такому бессмысленному упрямству виновников незаконного увольнения. По сути, если бы они выполнили судебное решение Березанского суда еще в октябре 2019 года, то за вынужденный прогул незаконно уволенного директора уплатили бы гораздо меньшую сумму, чем теперь, когда решение вынес апелляционный суд. Да и судебный сбор и штраф исполнительной службе за невыполнение судебного решения в размере более 5 тысяч гривен Олефиренко платила не из своего кармана. А тут еще нужно будет из бюджета выплатить Мушаровской немалую сумму денег за вынужденный прогул с сентября 2018 года.

Похоже, чиновники будут и дальше сопротивляться, как говорится, всеми «фибрами». Вот поэтому, видимо, и используют местных депутатов в своих меркантильных целях. Хотя по логике вещей бюджет Коблевской общины не должен пострадать и правоохранительные органы об этом, думаю, позаботятся: законодательство о труде гласит, что в случае незаконного увольнения все материальные затраты ложатся на виновника. Вот и крутят депутатским корпусом, как цыган солнцем.

А в это время, как рассказали местные жители, в центре села уже больше месяца стоит многоквартирный жилой дом без крыши, которую сорвало во время урагана. Хорошо, что пока нет проливных дождей, но и мелкие дождики наносят ущерб живущим там людям. Они массово идут с жалобами к председателю сельского совета Владимиру Панычу с надеждой, что тот поможет. Но… Владимир Михайлович, как это часто случается, опять уходит на больничный. Да и крышу эту строил приближенный к местной власти подрядчик – коммунхоз. Так что, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет…

Возникает вполне логичный вопрос – неужели таким должностным лицам, которые своей незаконной деятельностью наносят существенный финансовый ущерб общине, нужно платить заработную плату? За что? За то, что не знают законов, или, того хуже, знают. Но умышленно нарушают? Или за то, что не умеют работать с людьми и правильно организовывать производственный процесс? А ведь впереди всех нас ждет реформа образования, которая предусматривает в срок до 1 сентября 2020 года переформатирование методкабинетов в районные центры профессионального развития педагогов, при этом их руководителей нужно назначать по результатам конкурса.

Не повторится ли в Коблево уже отлаженный сценарий назначения на руководящую должность «своего» человека?

Послесловие

Подготавливая этот материал к публикации, пришлось общаться со многими людьми, депутатами, педагогами, перелистывать многие документы. Сложилось впечатление, что в Коблево правители мира сего живут по своим правилам и законам, которые в корне отличаются от законов, действующих в Украине.

Как закончится история с восстановлением незаконно уволенного директора школы, покажет время. И все расставит на свои места. Посмотрим, сдержит ли свое слово Владимир Паныч по выполнению судебного решения. А выполнить решение суда таки придется, иначе с подобным правовым нигилизмом на нашем государстве можно будет поставить крест.

Поэтому пока мы ставим многоточие…

Татьяна ФАБРИКОВА