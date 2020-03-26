В Украине введён режим чрезвычайной ситуации

Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

На 30 дней также продлеваются все карантинные меры.

«Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой», – сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На 23 марта Кабмин утвердил режим чрезвычайной ситуации в девяти областях: Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Киевской, Донецкой, Черкасской областях и городе Киеве.