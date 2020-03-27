ДЮФШ ФК «Николаев» – бронзовый призёр турнира в Южном

В Южном (Одесская область) до введения карантина провели «Весенний турнир – 2020» по футболу (игроки 2007 года рождения), в котором участвовали восемь команд из Днепра, Николаева, Одессы и Новой Каховки.
В группе «А» СДЮСШОР «Николаев» выиграла у «Атлетика‑2» – 4:0, а затем проиграла ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 0:3 и ФА «Днепр»
– 0:12. В группе «Б» ДЮФШ
ФК «Николаев» победила во всех трех играх: «Энергия» – 5:0, ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2» – 2:0 и «Атлетик» – 1:0.
В стыковых матчах СДЮСШОР «Николаев» уступила «Энергии» – 0:1, а ДЮФШ ФК «Николаев» – ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 1:2.
В матче за третье место ДЮФШ ФК «Николаев» (тренер Олег Смаженко) – на фото – выиграла у ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2» – 2:0,
в матче за седьмое место
СДЮСШОР «Николаев» обыграла «Атлетик‑2» – 4:0.
Победителем турнира стал ФА «Днепр», выигравший у ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 2:1.
Егор Чорный (ДЮФШ ФК «Николаев») признан лучшим полузащитником соревнований.
Как отметил тренер Олег Смаженко, конкретных задач на данный турнир у команды не было. Хотели посмотреть готовы ли ребята к чемпионату, посмотреть на работу резервного состава. Из проведенных матчей больше всего запомнилась игра за третье место с ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2». В первом тайме наши игроки делали именно все то, что от них хотели, и это не может не радовать.
|Группа А
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФА «Днепр»
|3
|0
|0
|21-0
|9
|2
|ДЮСШ‑11 (Одесса)
|2
|0
|1
|16-1
|6
|3
|СДЮСШОР «Николаев»
|1
|0
|2
|4-15
|3
|4
|«Атлетик‑2» (Одесса)
|0
|0
|3
|0-25
|0
|Группа Б
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДЮФШ ФК «Николаев»
|3
|0
|0
|8-0
|9
|2
|ДЮСШ‑11/2 (Одесса)
|2
|0
|1
|2-2
|6
|3
|«Атлетик» (Одесса)
|1
|0
|2
|3-3
|3
|4
|«Энергия» (Новая Каховка)
|0
|0
|3
|1-9
|0