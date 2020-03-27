ДЮФШ ФК «Николаев» – бронзовый призёр турнира в Южном

В Южном (Одесская область) до введения карантина провели «Весенний турнир – 2020» по футболу (игроки 2007 года рождения), в котором участвовали восемь команд из Днепра, Николаева, Одессы и Новой Каховки.

В группе «А» СДЮСШОР «Николаев» выиграла у «Атлетика‑2» – 4:0, а затем проиграла ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 0:3 и ФА «Днепр»

– 0:12. В группе «Б» ДЮФШ

ФК «Николаев» победила во всех трех играх: «Энергия» – 5:0, ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2» – 2:0 и «Атлетик» – 1:0.

В стыковых матчах СДЮСШОР «Николаев» уступила «Энергии» – 0:1, а ДЮФШ ФК «Николаев» – ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 1:2.

В матче за третье место ДЮФШ ФК «Николаев» (тренер Олег Смаженко) – на фото – выиграла у ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2» – 2:0,

в матче за седьмое место

СДЮСШОР «Николаев» обыграла «Атлетик‑2» – 4:0.

Победителем турнира стал ФА «Днепр», выигравший у ДЮСШ‑11 «Черноморец» – 2:1.

Егор Чорный (ДЮФШ ФК «Николаев») признан лучшим полузащитником соревнований.

Как отметил тренер Олег Смаженко, конкретных задач на данный турнир у команды не было. Хотели посмотреть готовы ли ребята к чемпионату, посмотреть на работу резервного состава. Из проведенных матчей больше всего запомнилась игра за третье место с ДЮСШ‑11 «Черноморец‑2». В первом тайме наши игроки делали именно все то, что от них хотели, и это не может не радовать.

Группа А В Н П М О 1 ФА «Днепр» 3 0 0 21-0 9 2 ДЮСШ‑11 (Одесса) 2 0 1 16-1 6 3 СДЮСШОР «Николаев» 1 0 2 4-15 3 4 «Атлетик‑2» (Одесса) 0 0 3 0-25 0