Справи про шахрайство: слідство відновлено…

«Рідне Прибужжя» регулярно інформує своїх читачів про старі як світ та нові методи шахрайства з боку сучасних остапів бендерів і застерігає від необдуманих кроків, поготів, коли це стосується фінансів. Ось і в публікації «Як «ощасливлюють» довірливих громадян» («РП» від 06.02.2020 № 6) ми розповіли про поневіряння мешканок Миколаєва – інваліда третьої групи Наталі Логвінової та пенсіонерки Людмили Іванової.

Нагадаємо, що Наталя потрапила в «пастку» швидких кредитів. Ба більше: позики на її ім’я, а згодом – кошти з її картки взяв один із умовно знайомих жінки. Чоловік «позичив» гроші нібито з метою розширення власного бізнесу та подальшого працевлаштування інваліда. Звісна річ, що, заволодівши понад 40 тисячами гривень, «бізнесмен» хутко зник у невідомому напрямку, а Наталя залишилася з величезними кредитами та не меншими відсотками до них, що наростають день у день у геометричній прогресії.

А пенсіонерка Людмила Іванова, зайшовши за невеличким побутовим кредитом до однієї з «фірмочок» з надання швидких кредитів, потрапила під «чарівність» співробітника офісу, котрий видурив у пенсіонерки декілька тисяч гривень.

Цікаво, що обидві жінки вказали на одну і ту ж особу – Олега Счастлівого (принаймні, він так представився). Проте слідчі в обох випадках винесли постанови про закриття кримінальних проваджень. На наше переконання, перевірки фактів було здійснено поверхово та не професійно. У підсумку жертви шахрайства залишилися наодинці зі своєю бідою.

Наша редакція надіслала публікацію до Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області з метою реагування і захисту прав та інтересів потерпілих. Ось яку відповідь ми отримали звідти за підписом т. в. о. начальника Слідчого управління ГУНП Артема Родигіна:

«Повідомляємо, що вашу публікацію, викладену в газеті від 06.02.2020 № 6 під назвою «Як «ощасливлюють» довірливих громадян», керівництвом СУ ГУНП в Миколаївській області розглянуто.

У ході опрацювання викладеної інформації встановлено, що СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150040003574, відомості по якому 29.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. I ст. 190 КК України, за заявою Н. Логвінової, та у якому 23.11.2019 слідчим на підставі п. 2 ч. I ст. 284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, прийнято рішення про закриття.

27.02.2020 Ленінським районним судом м. Миколаєва винесено ухвалу про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження № 12019150040003574.

На теперішній час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

Повідомляємо, що з метою з’ясування повноти та своєчасності виконання усіх необхідних слідчих дій, матеріали кримінального провадження № 12019150040003574 вивчено, за результатами чого надано письмові вказівки щодо подальшого розслідування із зазначенням терміну їх виконання.

Крім того, СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150040003319, відомості по якому 06.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. I ст. 190 КК України, за заявою Іванової Л.В., та у якому 08.11.2019 слідчим на підставі п. 2 ч. I ст. 284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, прийнято рішення про закриття.

Так, з метою перевірки законності прийнятого рішення, матеріали кримінального провадження вивчено, за результатами чого до Миколаївської місцевої прокуратури № 2 направлено лист про скасування постанови слідчого про закриття вказаного кримінального провадження.

Крім того, публікацію направлено до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області для долучення до матеріалів провадження та врахування викладеної інформації під час здійснення подальшого досудового розслідування».

Сподіваємось, що цього разу, після втручання газети та неабиякого громадського резонансу, слідчі таки доведуть справу до логічного завершення – покарання винних та відновлення порушених прав добропорядних громадян.

* * *

Утім, попри всі застереження у ЗМІ, люди продовжують потрапляти на гачок пройдисвітів. Так, до «РП» звернувся мешканець обласного центру Ваграм Хачатрян. Наприкінці минулого року на одній із зупинок громадського транспорту обласного центру він побачив оголошення, в якому пропонувалися кредити – від 15 тис. грн і більше.

На той момент Ваграм Артаваздович, який працює таксистом, конче потребував грошей, бо його знайомий якраз запропонував купити автівку за прийнятною ціною. Проте в банку видавати кредит у 100 тисяч гривень відмовилися, адже чоловік мав негативну кредитну історію – затримку з поверненням однієї з позик.

Проте, коли Ваграм Хачатрян зателефонував за вказаним номером телефону, жінка, яка представилася Кариною, запевнила: ця обставина не стане перешкодою для видачі позики, хіба що доведеться заплатити трохи «зверху».

– При цьому Карина сказала, що сам кредит видаватиме один із банків, – згадує Ваграм Артаваздович. – Згодом вона поставила мені низку стандартних запитань – де і ким я працюю, який рівень моєї зарплати. Також я повідомив свої особисті дані – дату народження, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код. Потому мені зателефонувала Юля, нібито касир банку, та сказала, що, мовляв, аби взяти такий великий кредит, я повинен оплатити страховку. Також вона сказала, що необхідно зробити «передоплату» за погашення кредиту.

Юля надіслала Ваграму Артаваздовичу смс-повідомлення з банківськими реквізитами, після чого чоловік перерахував 4 і 5 тисяч гривень відповідно на ім’я «Купрієнко Ігор Олексійович». Задля того, щоб виконати ці умови, чоловіку довелося навіть позичити п’ять тисяч гривень у свого знайомого.

– Але кредит я так і не отримав, – гірко зітхає Ваграм Хачатрян. – Вони спочатку тягнули час, потім сказали, що гроші на мою банківську картку надійдуть наступного понеділка. Натомість у понеділок з’ясувалося, що їхній начальник буцімто терміново виїхав у відрядження, і треба ще зачекати тиждень. Я багато разів з ними зв’язувався, писав повідомлення мобільним телефоном, але гроші мені так і не перерахували. Я зрозумів, що став жертвою шахраїв, відтак прошу попередити інших людей – не беріть кредити в сумнівних фірмах!

Варто додати, що Ваграм Артаваздович не став звертатися із заявою до правоохоронних органів – чоловік не вірить у те, що поліція зможе притягнути пройдисвітів до відповідальності.

Журналіст редакції зателефонував за номером, за яким наш відвідувач «узяв кредит». Слухавку взяла жінка.

– Це кредити, Карина? – запитали ми.

– Так. Яка сума вас цікавить? – заученим голосом відповіла наша співрозмовниця.

– Мене цікавить не кредит. Вам телефонує редакція газети. До нас звернулася людина, котрій ви пообіцяли кредит, але так і не видали. Попри те, що чоловік перерахував вам 9 тисяч гривень. Можете прокоментувати?

– Але я… попередньо. Я кредити не видаю. Це якась…

І тут зв’язок раптово перервався. Усі подальші спроби зв’язатися з Кариною, чи як там насправді звуть жінку, успіху не мали. А коли ми набирали номер «Юлі», то автовідповідач неодмінно повідомляв, що «зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності».

Звісно, не знайшли ми і офіс «фірми» за вказаною в оголошенні адресою…

* * *

Як би там не було, вирішувати, чи варто зв’язуватися із сумнівними компаніями та фірмами, – лише вам, шановні читачі. Але пам’ятайте народну мудрість: сім разів відмір – один раз відріж. І не забувайте, що безплатний сир буває тільки в мишоловці…

Андрій ТЮРІН