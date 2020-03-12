«Скромна чарівність» Юрія Лостіка

Чимало наших попередніх публікацій «присвячено» діяльності Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області. Мешканці області телефонують, пишуть, приходять до редакції, повідомляючи про неправомірні дії «чиновників від землі». Але в той час, коли громадяни розповідають про свої біди, виявляється, посадові особи ГУ Держгеокадастру зовсім не бідують. Ми провели журналістське розслідування з цього приводу і з’ясували, що,до прикладу, родина одного з керівників земельного відомства Юрія Лостіка живе «на широку ногу», й доходи чиновника доволі помітно контрастують з його витратами. Утім судіть самі, шановні читачі.

Нині виконувач обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру Андрій Кіро задекларував за 2019 рікзаробітну плату в розмірі 295 тисяч 974 гривні. У власності Андрія Сергійовича та осіб, які з ним спільно проживають, є дві квартири у Миколаєві та три земельні ділянки – дві в селі Баловне і одна, площею 2 гектари, в селі Лук’янівка Баштанського району.

Ознайомилися ми і з задекларованими статками першого заступника, а нещодавно – виконувача обов’язків начальника ГУ Юрія Лостіка. За свою сумлінну працю на благо української землі, держави та людей Юрій Юрійович отримав в 2019-му 370 тисяч 401 гривню, до якої долучив «поліцейську» пенсію у розмірі 92740 тис. грн. Також декларант вказав відомості про нерухомість своєї сім’ї – будиночок площею 61,8 квадратних метра у селі Володимирівка Казанківського району та дві невеличкі земельні ділянки – площею 1701 та 1720 квадратних метрів відповідно, розташовані у межах зазначеного населеного пункту. А в розділі «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» Юрій Лостік вписав лише легковий автомобіль ВАЗ‑212142007 року випуску та легковий причіп марки ПА 2012 року випуску.

Дуже скромно! Ми вже хотіли поспівчувати «поліцейському-земельщику», як раптом натрапили на інформацію від 2018 року на сайті «Преступности.нет», в якій повідомляється, що «їздить колишній начальник РВВС на «Toyota Camry». Тільки-но ми почали перевіряти цю інформацію, як з’ясувалося: за даними наших джерел, керівник ГУ Держгеокадастру був неодноразово помічений за кермом чорної Toyota Land Cruiser 200з «козирними» номерними знаками. Згідно з наявними пропозиціями на ринку, ціни на подібні розкішні авто стартують приблизно з 1,6 мільйона гривень.

Але порадіти за шикарне життя одного з головних посадовців ГУ Держгеокадастру все ж не вдалося, адже, як ми вказали вище, в декларації Ю. Лостіка за 2019 рік інформація про цю марку автотранспорту відсутня. Цікаво, хто той благодійник, котрий надав непримиренному борцю із земельною корупцією в повсякденне користування розкішний японський позашляховик?..

А як щодо нерухомості? Невже сім’я такого впливового чиновника володіє одним-єдиним невеличким будиночком у селі Володимирівка?

Утім зайшовши до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ми побачили, що за Юрієм Лостіком числиться не лише житловий будинок площею 61,8 кв. м по провулку Гвардійському, який є в декларації Юрія Юрійовича за 2019 рік, а й будиночок загальною площею 66,9 кв. м по вулиці Радянській, 124. Ю.Ю. Лостік є власником даної нерухомості ще з 2003 року, але чомусь «забув» внести «хатинку» до своєї декларації.

Аби детальніше розібратися в ситуації, ми побували в селі Володимирівка й з’ясували, що насправді Юрій Лостік та його дружина, Світлана Лостік, мешкають у будинку по провулку Гвардійському. А ось в іншому домоволодінні проживає разом із сім’єю його сестра. Водночас на розі вулиці Радянської та провулка Гвардійського нашу увагу привернув ще один ошатний будиночок, котрий, судячи із зовнішнього вигляду, було зведено зовсім нещодавно. Як повідомили місцеві мешканці, власником його також є Юрій Лостік. Нібито, розповіли володимирівці, тут планували розмістити чи то магазин, чи то кафе, але наразі, за їхніми словами, будинок використовується для проведення святкових заходів родини Лостіків.

Власне кажучи, вивчивши інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ми з’ясували, що житловий будинок належить Світлані Лостік. Право приватної власності на будинок було зареєстровано 23 січня 2020 року державним реєстратором Кумарівської сільської ради Первомайського району.

Зрозуміло, чому цю нерухомість не включено до декларації Юрія Лостіка за 2019 рік. Натомість чинним законодавством передбачено, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (наразі це – 101350 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

З 23 січня 2020 року вже минуло майже два місяці, але на сайті НАЗК ми чомусь не знайшли відповідної інформації про суттєву зміну майнового стану декларанта Юрія Лостіка. Чи, можливо, доволі великий дім не «дотягує» до передбаченого мінімуму?

Та не будинком єдиним… Загалом, поточний високосний рік став вельми успішним для першого заступника ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області та його дружини, вчительки з багаторічним стажем. Так, 17 лютого ц. р. державний реєстратор Відділу адміністративно-дозвільних процедур Вітовської райдержадміністрації здійснила державну реєстрацію права власності Світлани Лостік на земельну ділянку площею 2 гектари. Зайшовши на Публічну кадастрову карту України, ми переконалися в тому, що дана земля, розташована між селами Володимирівка та Лагодівка, має цільове призначення «Для ведення особистого селянського господарства (ОСГ)».

Підставою для виникнення права власності на дану земельну ділянку став наказ 5328/0/14-16-СГ, виданий 05.08.2019 Головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області, тобто – тією установою, якою на той момент керував… Юрій Лостік.

Але з «щедрої руки» ГУ Держгеокадастру земельні ділянки площею по 2 гектари в межах Володимирівської сільської ради Казанківського району отримала не лише Світлана Лостік, а й інші близькі родичі Юрія Юрійовича. Серед них – його рідна сестра Лариса Єфремова (уроджена Лостік), яка отримала землю під ОСГ відповідно до наказу ГУ Держгеокадастру 7409/0/14-19-СГ від 04.10.2019. Право власності було зареєстровано державним реєстратором Миколаївської райдержадміністрації 7 жовтня 2019 року.

Двома гектарами «годувальниці» обзавівся, в 2018 році, й рідний племінник Юрія Лостіка Іван Лупащенко. Івану Миколайовичу неабияк поталанило і в тому, що його земельна ділянка розташована у безпосередній близькості від села Володимирівка.

По два гектари дорогоцінної земельки «перепало» й донькам Юрія Лостіка – Юлії та Вікторії, які, за нашими даними, є студентками престижних столичних вишів. Кожна із сестриць отримала непоганий «презент» у вигляді 2 гектарів землі відповідно до двох наказів ГУ Держгеокадастру від 05.08.2019. Зазначимо, що за дивовижним збігом обставин ці накази були видані в один і той же день, коли земля виділялася дружині Юрія Лостіка Світлані.

Звісна річ, що відповідно до законодавства право на отримання землі у власність для ведення ОСГ має будь-який громадянин України, котрий не реалізував це право раніше. І все ж дивує та легкість, з якою отримували земельні ділянки родичі Юрія Лостіка, який на той момент обіймав керівну посаду в ГУ Держгеокадастру. Цікаво, чи повідомив Юрій Юрійович відповідні органи про конфлікт інтересів?

Щодо вже згаданої вище доньки Юрія Лостіка Вікторії, то вона, відповідно до наявної в державних реєстрах інформації, є ще й власницею елітної квартири в Корабельному районі міста Миколаєва. Однокімнатну квартиру загальною площею 73,7 кв. м у будинку котеджного типу, що розташований у мальовничому місці на березі Бузького лиману, Вікторія придбала 27 грудня 2019 року. Вітаємо з чудовим новорічним подарунком здібну студентку, а також її тата Юрія Лостіка, який виростив таку підприємливу доньку. Погодьтеся, далеко не кожен громадянин України стає власником елітної нерухомості ще в студентському віці.

До речі, вартість такої квартири, згідно з оцінками ріелторів, доходить до 50 тисяч доларів, або близько 1,25 мільйона гривень. Звідки у молодої студентки взялися такі великі кошти?..

Утім, і це ще, виявляється, не всі приємні придбання для Юрія Лостіка та його родичів. 21 лютого 2020 року Світлана Лостік купила магазин площею 78,8 кв. м у самісінькому центрі селища Березнегуватого, складське приміщення площею 88,4 кв. м поряд із ним, а також дві земельні ділянки під даними об’єктами нерухомості. За інсайдерською інформацією, дані придбання обійшлися покупцеві у суму аж ніяк не менше 1,5 мільйона гривень.

Але і це ще не все! У селі Володимирівка, якраз напроти місця проживання Юрія Лостіка та його дружини, ми побачили величезний безкаркасний ангар для сільгосптехніки. Кому ж належить це диво? Місцеві мешканці повідомили, що також Юрію Лостіку! Із Публічної кадастрової карти України ми з’ясували, що земельна ділянка під ангаром з 21 грудня 2019 року належить Юлії Лостік, молодшій доньці чиновника. Цікаво, яким чином велося будівництво цього об’єкта «без землі», адже, за наявною інформацією, ангар побудовано щонайменше півроку тому?

На вході до ангара ми побачили рекламу фірми, яка виготовляла цей сучасний інженерний об’єкт. Зателефонувавши до Первомайського райагробуду, ми дізналися, що ангар найменшої площі, розмірами 15 на 30 метрів, коштує 557 тисяч гривень. А якщо врахувати, що ангар у селі Володимирівка має більший розмір, до того ж огороджений недешевим парканом, та ще має якісь додаткові конструкції всередині, можна припустити, що весь комплекс споруд коштує до одного мільйона гривень.

Менеджер підприємства, яке виготовляло ангар у селі Володимирівка, підтвердив: так, він особисто знайомий з Юрієм Лостіком, ба навіть був на місці будівництва. Принагідно відзначимо, що за високим парканом ми також розгледіли сільськогосподарську техніку та реманент. Кому він належить? Анітрохи не здивуємось, якщо також герою даної публікації.

* * *

«Скромна чарівність буржуазії» – пам’ятаєте такий популярний фільм 70-х років? Саме така назва чомусь спадає на думку, коли дізнаєшся про «скромні статки» сім’ї одного з керівників Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області Юрія Лостіка. Адже багатомільйонні статки сім’ї чиновника, який ніколи не займався бізнесом, разюче контрастують з його офіційними доходами.

Цікаво, чому цього не помітили в обласній прокуратурі та НАЗК, а також під час нещодавньої перевірки територіальних органів Держгеокадастру?..

Андрій ТЮРІН

Фото автора та з відкритих джерел

P.S. Ми намагалися дізнатися думку Юрія Лостіка відносно його статків та невідповідності інформації в декларації реальному стану речей. Але Юрій Юрійович, почувши наше перше запитання про можливий конфлікт інтересів при виділенні землі його найближчим родичам, лише скоромовкою пробурмотів «я вам нічого пояснювати не збираюся», і кинув слухавку…

P.P.S. Коли номер вже було підготовлено до друку, нам стало відомо: на ім’я Юлії Лостік у 2018 році було оформлено право власності на трикімнатну квартиру в м. Києві. Орієнтовна вартість такої квартири – близько 100 тисяч американських доларів, або 2,5 мільйона гривень.