«С моей кредитной карточки мошенники сняли 11 тысяч гривен…»

Самым опасным методом кражи денег доверчивых граждан остается так называемая социальная инженерия, когда мошенники дистанционно узнают у клиентов информацию, позволяющую воровать деньги с их карт. Бороться с этими аферистами сложно, поскольку жертвы самостоятельно выдают конфиденциальные данные.

Подруга попалась «на крючок»

Из Киева позвонила давняя подруга и обрисовала печальную ситуацию, которая произошла с ней буквально на днях. Следует отметить, что Татьяна – человек грамотный и прагматичный, работает она технологом в одном из столичных супермаркетов.

– В выходной день звонит мой мобильный телефон, – рассказывает Татьяна. – Голос, похожий на голос оператора, вежливо приветствует меня по имени, называет своё, говорит, что он представляет оператора Водофон Украина и интересуется, довольна ли я качеством их услуг, на что я отвечаю утвердительно. Затем он сказал о том, что у них произошел небольшой сбой в системе и в ближайшее время будет произведена профилактика. Вежливо от имени оператора извиняется за причиненные неудобства, которые могут возникнуть в течение 5-10 минут, мол, связь может прерваться, поэтому не переживайте.

Честно говоря, я отнеслась к этому с пониманием, и когда он через пару минут позвонил мне снова, попросив назвать номер телефона, по которому я общалась до его звонка, я, конечно же, назвала его. Через 5 минут мой телефон действительно перестал работать, и я смиренно ждала окончания профилактики. Однако связь не появилась ни через 10 минут, ни через час. Мне пришлось из другого телефона набрать оператора Домофона, рассказав ему об общении с их человеком. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что никакой профилактики вовсе не было, оператор предположил, что это были мошенники, поэтому порекомендовал проверить банковские карточки.

Я пользовалась двумя банковскими карточками: зарплатной и кредитной. С кредитной карточки мошенники сняли 11 тысяч гривен, оставив остаток в 20 грн. В банке мне порекомендовали обратиться с жалобой в полицию, что я и сделала. Сейчас возбуждено уголовное дело. И что самое обидное, раньше думала, что развод на деньги – это про наивных пенсионеров или жителей глухих деревушек, которые не слышали о кибермошенниках. Но выходит от аферистов может пострадать даже самый продвинутый пользователь Интернета и банковских услуг.

Ставка на доверие клиентов

Журналисты «РП» неоднократно расследовали ситуации, связанные с мошенничеством, напоминали людям о бдительности. Но жулики их все же норовят перехитрить, делая ставку на доверие клиентов, – рассылают SMS или звонят сами и, представившись операторами мобильной связи, а также различными сотрудниками банка, пытаются любой ценой получить личную информацию от клиента, которая в дальнейшем используется для вывода денег. И заметьте, мошенники специально выбирают для своих звонков такое время, когда клиенты не заподозрят мошенничества.

Если брать ситуацию в масштабах всей Украины, то она плачевна. В Ассоциации ЕМА подсчитали, что из-за противоправных действий мошенников украинцы за прошлый год лишились порядка 250 млн грн. Хотя годом ранее объем их потерь был вдвое большим.

О проблемах с несанкционированными списаниями и исчезновением денег клиентов сообщили только 30 банков. Поэтому полную информацию об объемах карточного мошенничества эксперты рынка собрать не могут: банки не раскрывают все данные, ссылаясь на требования международных платежных систем. Им невыгодно сообщать рынку о реальном масштабе проблемы. Кроме того, некоторые клиенты стыдятся того, что их обманул мошенник, поэтому они не уведомляют банк, или же они считают, что такое обращение не приведет к возврату денег. Еще реже обманутые граждане обращаются в Национальную полицию, в которой даже создано специальное подразделение – киберполиция.

Оформил кредит на свою знакомую

Следует отметить, что особенно учащаются случаи мошенничества перед праздниками. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, перед новогодними праздниками их сводки были заполнены жалобами обманутых людей. Так, в Корабельном районе в полицию обратилась женщина – знакомый на ее имя оформил несколько кредитов на общую сумму 65 тысяч гривен и перестал выходить на связь.

Кредиты мошенник оформил через Интернет, деньги ему требовались якобы на лечение матери. Однако после получения последней суммы денег связь со злоумышленником была потеряна.

В Центральном районе мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что нужно проверить данные банковской карты. Пострадавший ответил на вопросы афериста и через некоторое время получил смс-сообщение о снятии со счета 10 тысяч гривен. Таким же образом телефонные аферисты обманули жителя Заводского района, который потерял 78 тысяч гривен, а так же другую жительницу Корабельного района, которая лишилась 1 тысячи гривен.

Наткнулась на мошенников и жительница Витовского района, которая через Интернет пыталась снять квартиру и перевела на счет аферистов почти 2 тысячи гривен. Жительница Арбузинского района хотела приобрести сахар через Интернет, но из-за мошенников потеряла 6 тысяч гривен.

Полицией также был обнародован случай, когда аферист выманил у николаевца 108 тысяч гривен при покупке дизтоплива

Связавшись с продавцом и обсудив все условия, мужчина перечислил на указанный банковский счет 108 тысяч гривен, после чего связь оборвалась.

Аналогичным образом потерял около 8 тысяч гривен еще один николаевец, который намеревался приобрести через Интернет автомобиль «Mercedes Vito». Указанную сумму он перечислил на банковскую карточку мошенника в качестве задатка.

Еще одна жительница Корабельного района недавно пострадала от телефонных мошенников. Женщина сообщила, что получила звонок от человека, который представился работником банка. Под предлогом проведения операции по кредитной карточке он узнал персональные данные, пароль и пин-код женщины, в результате чего пострадавшая лишилась 69 тысяч гривен.

«Спасибо, это был не я…»

– Ко мне часто обращаются люди, потерявшие деньги из-за своей доверчивости, – рассказывает юрист Олег Антонец. – К сожалению, бывают случаи, когда мошенничество не возможно доказать, клиенты, сами того не понимая, помогают аферистам пользоваться их сбережениями.

Ведь кидалы нашли новый способ, как обмануть человека. Это и есть так называемая социальная инженерия. Так, они звонят на мобильный телефон якобы из банка и говорят, что кто-то пытается снять деньги с вашей банковской карты. Что в таких случаях следует делать? Само собой разумеется, вы внимательно слушаете и говорите: «Спасибо, это был не я. Блокируйте операцию».

После этого звонивший человек может спросить об операционной системе вашего мобильного устройства (iOS, Android), но эту информацию ни в коем случае не нужно сообщать. Потому что далее вам предлагают «обезопаситься на все 100 процентов» с помощью программы по удаленному доступу к телефону.

После полного доступа к телефону будут совершены действия, которые владелец устройства уже не сможет остановить, а вся информация телефона будет доступна аферистам, – отметил юрист.

На днях в Николаеве задержали мошенника, который под различными предлогами выманивал у жителей – как правило, пенсионного возраста – крупные суммы денег, звоня им на телефон и представляясь сотрудником всевозможных ведомств.

Пока известно о двух эпизодах, произошедших в конце февраля. В одном случае он позвонил поздно ночью пенсионеру, назвался адвокатом его дочери и сообщил, что она попала в ДТП. Он выманил у пенсионера 12 тыс. гривен, причем деньги пострадавший передавал ему лично.

Эту же схему аферист применил и в отношении другой николаевской пенсионерки – сообщил, что ее сын попал в ДТП и нужно заплатить, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Потерпевшая указала свой адрес и лично передала неизвестному деньги в сумме 52 тыс. гривен и 800 долларов США.

Через некоторое время мошенник был задержан. Им оказался безработный и ранее судимый житель Луганской области.

Чтобы не стать жертвой мошенников

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, украинцам рекомендуют не отвечать на подозрительные телефонные звонки, обращаться в банк, выпустивший платежную карту, и проверять состояние своих счетов. Кроме того, лучше установить лимиты на проведение операций по карточке, прежде всего – в сети Интернет, и пользоваться услугой sms-информирования о совершенных операциях.

Чтобы не стать жертвой аферистов, банки советуют устанавливать низкие суточные лимиты на сумму и количество операций, что максимально снизит риски крупных денежных потерь в случае мошеннических действий. При этом клиент может при помощи мобильного приложения или кол-центра оперативно поднять лимит непосредственно перед снятием денег с карты или проведением крупного онлайн-платежа. Для оплаты онлайн-покупок многие банки позволяют выпускать виртуальные интернет-карты.

Чтобы не пострадать от мошенников, специалисты также советуют использовать «финансовый номер» лишь для общения с друзьями и родственниками и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Рекомендуется установить PIN‑код на SIM‑карту, а также подписать контракт с оператором связи, тогда замена SIM‑карты будет возможна лишь при предъявлении паспорта.

В связи с ростом интернетопераций аферисты направляютсвои усилия на получение данных о клиенте при осуществлении онлайн-транзакций. Для противодействия таким операциям банки используют новейшие способы шифровки данных. Они рекомендуют клиентам пользоваться онлайн-банкингом – там есть возможность блокировки карты/счета. Пройти у оператора связи дополнительную идентификацию и усилить безопасность. К таким действиям стоит прибегнуть, если есть риск кражи денег с карты. Например, если в ходе разговора с мошенником клиент все-таки раскрыл какую-то информацию, необходимо максимально оперативно заблокировать карты и счета. После этого следует связаться с банком по номерам контакт-центра, указанным на карте, сообщить об инциденте и следовать рекомендациям работников банка. Только так можно обезопасить себя и не потерять деньги.

Но если же клиент самостоятельно разгласил реквизиты карты и конфиденциальную информацию, ему уже деньги не вернут. Необходимо всегда помнить, что мошенники хорошо подготовлены и владеют психологическими приемами, которые активно используют для того, чтобы войти в доверие к человеку.

Кто «сливает» банковскую базу данных?

Возникает вполне резонный вопрос: откуда у мошенников столько информации о клиентах банков, хотя банкиры утверждают, что они не разглашают конфиденциальную информацию? На самом деле получить информацию о клиентах банков в наш век технологий довольно легко. Чаще всего, конечно, имеет место быть человеческий фактор: возможно, данные мошенникам «сливает» кто-то из сотрудников самого банка. А также их можно купить на черном рынке так называемого «пробива». Не следует забывать и об утечках информации, они происходят регулярно по всему миру.

Возможен и взлом базы данных банков. Как правило, информация об этом не распространяется. Тем не менее, личные данные граждан оказываются у мошенников, которые ими пользуются в своих интересах.

Кроме того, преступники научились подделывать телефонные номера банков. Более того, они даже зачастую знают имя владельца, последние цифры его банковской карты и остаток по счету.

Добившись доверия «жертвы», мошенник от имени банка по придуманному поводу выманивает у клиента необходимую ему информацию для перевода средств. Человек уверен, что разговаривает с настоящим сотрудником банка, поскольку тот знает его личные данные, и в результате лишается своих денег.

Послесловие

Сегодня банковская карточка есть практически у каждого, мы рассчитываемся ею в магазинах, перечисляем деньги через банкоматы на другие счета, всё активнее пользуемся интернет-банкингом или мобильными приложениями. Но именно это делает нас еще более уязвимыми к аферам, осуществляемым в режиме он-лайн. И если многие уже выучили, что пин-код карты нельзя сообщать никому, даже банковским работникам, тем не менее «неподкованные» в этих вопросах граждане остаются в зоне риска.

Татьяна ФАБРИКОВА