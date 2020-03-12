«За перевод денег с карты на карту будут брать налог в 19,5%»: почему это фейк

Налоговая служба отрицает введение нового налога, а политтехнологи объясняют это информационной атакой на власть.

Украинский сегмент Интернета сотрясает очередная «зрада», пишет сайт Delo.ua. Ряд СМИ сообщили о том, что в Украине появится новый налог, который коснется всех без исключения украинцев. Якобы все пользователи банковских карт должны будут платить налоги с каждого платежа на карту. Цена вопроса – 18% подоходного налога плюс 1,5% военного сбора. И только если платеж от близких родственников, то налога якобы удастся избежать.

Первоисточником новости, на который ссылались СМИ, указывался Telegram-канал «Адвокат права» с аудиторией в 97 тысяч подписчиков. Причиной такого налога телеграм-канал называл и тот факт, что в Украине теперь нет такого понятия, как банковская тайна (имелось в виду постановление Нацбанка Украины № 13 от 31 января 2020 года, которое определяет перечень государственных органов, которые могут иметь доступ к банковской тайне, – Delo.ua).

Отметим, что «новость» не первый раз появляется в Интернете – в конце января 2020 года подобную «зраду» уже разгоняли некоторые СМИ. И еще тогда Государственная налоговая служба публиковала опровержение.

«Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности», – говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

В частности, налоговики отметили, что информация о банковских счетах обычных физлиц (которые не являются физлицами-предпринимателями) может быть предоставлена банком только в том случае, если банк получит запрос от Государственной налоговой службы – и то только о наличии банковских счетов, а информацию о движении средств по картам банк может предоставить налоговой только по решению суда.

«То есть, если налоговая служба и узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и так далее) обязана обратиться в суд», – разъяснили налоговики.

Быстрое распространение неправдивой информации о введении налога на частные переводы назвал «национальной забавой» на своей странице в Facebook специалист по PR и коммуникациям «ПриватБанка» в Киеве Александр Жильцов. «Есть такая национальная забава – «зраду» разгонять! Это весело. Люди в панике, делятся эмоциями – «все пропало», – написал он.

Дальше Александр Жильцов уже серьезно объяснил, что банки не передают информацию о поступлении на личные карточки своих клиентов Налоговой службе, а, соответственно, – она не сможет облагать частные переводы.

«Согласно статье 60 ЗУ «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику – по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению», – разъяснил эксперт.

Кому выгодно распространять такие фейки?

Примечательно, что «новость» появилась накануне проведения акции предпринимателей против введения «драконовских» фискальных законов под Офисом президента.

О том, что такой разгон информации может быть выгоден тем, кто хочет подать в плохом свете правительство и премьер-министра, и тем самым добиться их отставки, говорит в комментарии Delo.ua глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Даже время, выбранное для распространения такой фейковой информации, Андрей Новак считает удачным с той позиции, что сейчас есть волна недовольства в обществе социально-экономической ситуацией и внутренними скандалами власти.

«Это классическая «зрада», классическая информационная атака с целью дестабилизировать общественное мнение и дискредитировать власть и государственные институты в глазах общества, спровоцировать настроения неудовлетворения и агрессии. В таких вещах нужно внимательно отслеживать, кто и для чего этим занимается», – рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, за такими действиями может стоять «кто угодно из оппонентов власти». И даже после того, как тот или иной человек убедится, что эта информация не соответствует действительности, подобные настроения так или иначе сохранятся – как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался», говорит он.

При этом, как отмечает эксперт, вопрос с теневым сектором экономики, часть которого сосредоточена на подобных карточных переводах, государству, действительно, нужно решать.

С Бортником согласен и политтехнолог Ярослав Макитра. Он говорит, что подобные технологии используются для дискредитации оппонентов – как в бизнесе, так и политических. И в случае последних, подхватывают такую информацию те политики, кому выгодна критика власти, часто раскручивая ее в силу непонимания. Также часто не вникают в суть и рядовые потребители информации в силу неумения работать с ней и отсутствия информационной гигиены, говорит политтехнолог.

«Многие представители власти, которые должны были бы разобраться и вникнуть, сами подливают масла в огонь, часто не понимая, что говорят», – добавляет он.

Макитра говорит, что большую роль также играет и то, что общество реагирует на негативные вещи намного быстрее, чем на позитивные. А это, в свою очередь, повышает градус нервозности среди граждан.

«Если при распространении информации вливаются деньги в негатив, а в позитив – нет, то негатив победит. К сожалению, человек негативную информацию воспринимает быстрее. В случае с денежными переводами – информацию прочтут многие, но на практике столкнется и убедится в том, что это неправда, значительно меньше людей. А у других негатив отложится на уровне подсознания. Исследования часто показывают, что относительно определенных тем из прошлого, информация о которых со временем прошла опровержение, люди помнят не его, а первую волну – хлынувший негатив. Анализируют и вникают немногие», – говорит Макитра.