Лялька Барбі родом з Миколаєва

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала першою з українок — моделей для ляльок Barbie. Вона увійшла в десятку спортсменок світу, що стали рольовими моделями для ляльок у межах міжнародного проєкту Barbie Dream Gap, повідомляє «Урядовий кур’єр».

Американська мультинаціональна компанія Mattel, що спеціалізується на виробництві іграшок, на честь 60-ї річниці Міжнародного жіночого дня поповнила лінійку ляльок Role Models. Прототипами ляльок стали найвідоміші жінки, які досягли успіхів у своїх галузях. Одна з них — Ольга Харлан. Вона народилася в Миколаєві, де й почала займатися фехтуванням. У 2008 році в командній першості здобула «золото» на Олімпіаді в Пекіні, у 2012-му — «бронзу» в Лондоні, шість разів ставала чемпіонкою світу, чотири рази володіла Кубком світу, 12 разів її визнавали кращою спортсменкою місяця в Україні. Лялька Барбі — Ольга Харлан надихатиме дівчат з усього світу, доводитиме, що можна досягти успіху в будь-якій царині.