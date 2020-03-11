А ви задекларували свої доходи?..

З початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року. Про це нагадали на пресконференції начальника управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Миколаївській області Людмили Гетманець.

Декларуванню підлягають доходи, при виплаті яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб.

Основні випадки отримання доходів, при яких платник податків повинен подати декларацію:

доходи від підприємницької діяльності;

доходи від проведення незалежної професійної діяльності;

доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом;

іноземні доходи;

доходи від операцій з інвестиційними активами;

доходи від надання в оренду (суборенду) житлове наймання (піднайм|піднайняття|)

нерухомості, якщо орендар|орендатор| є|з’являється| фізичною особою, яка не є|з’являється| суб’єктом господарювання;

доходи у вигляді спадку (дарування)|здобуття||дарунок|коштів|, майна, майнових або немайнових прав від осіб|облич|, які не є|з’являються| членами сім’ї першого та другого ступеня спорідненості;

доходи отримані від продажу (обміну) рухомого (нерухомого) майна;

доходи, отримані|одержувати| від продажу власної сільськогосподарської продукції.

Декларація за 2019 рік не подається, якщо громадяни отримували доходи виключно:

– від податкових агентів, які не включаються до загального|спільний| місячного (річного) |доход| оподаткуваного доходу;

– від податкових агентів незалежно від виду|виду| та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім|крім| випадків, передбачених ІV розділом Податкового Кодексу України;

– від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;

– у вигляді об’єктів спадщини|спадщина|, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Платник податку, що отримує вище зазначені доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

На теперішній час вже задекларували доходи, отримані у 2019 році, понад 4 тис. фізичних осіб, внаслідок чого податкові зобов’язання щодо сплати податку на доходи фізичних осіб зросли на 0,5 млн гривень. (12,7 млн грн у 2020 році порівняно 12,1 млн грн у 2019 році). Також, громадянами задекларовано до сплати 1,6 млн грн військового збору, що на 0,07 млн грн більше, ніж у минулому році.

У тому числі 13 громадянами задекларовано доходи, що перевищують 1 млн грн (26,99 млн гривень). Задекларовані ними податкові зобов’язання щодо сплати податку на доходи фізичних осіб складають 1,9 млн грн, військового збору – 0,19 млн гривень. До бюджетів уже надійшло понад 3,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,3 млн грн військового збору.

Нагадуємо, що декларація подається платником податків до контролюючого органу за своєю податковою адресою особисто, або уповноваженою на це особою,|обличчям| поштою, або засобами|коштами| електронного зв’язку до 1 травня 2020 року.

Декларацію можна подати в електронному вигляді за допомогою електронного сервісу ДПС: «Електронний кабінет платника податків» https://cabinet.tax.gov.ua/. Для цього платнику потрібно мати електронний ключ цифрового підпису.

З 01 січня 2020 року введена нова форма декларації про майновий стан і доходи, яка приведена у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України.

Для комфортного подання громадянами звітності на інформаційних стендах в центрах обслуговування платників розміщені зразки заповнення декларації. У разі потреби, в ЦОП платники можуть отримати|одержувати| безкоштовні консультації і допомогу у заповненні декларації.

До відома: сума податків, зазначена в поданій річній Декларації, сплачується громадянами самостійно, до 1 серпня 2020 року.

Контактні телефони сектору комунікацій ГУ ДПС у Миколаївській області: 50-18-09, 50-18-49.