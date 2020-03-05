Земля: «було вашим – стало нашим»

У попередніх публікаціях ми розповідали про те, що в результаті фальшування даних фактично розпочалася рейдерська атака на успішний колгосп «Прометей» (с. Кавказ Березнегуватського району). Якщо земельному спруту вдасться «роздерибанити» державну землю та роздати її «зацікавленим особам», без засобів для існування залишаться до тисячі селянських родин Миколаївської області, а під загрозою закриття – низка об’єктів соціально-культурного призначення, зокрема школи, дитсадки, спортивний інтернат. Врешті-решт, вельми туманними будуть перспективи подальшого існування декількох сіл…

Слід сказати, що дана тема не лише викликала жваве обговорення серед читачів. До редакції стали телефонувати і приїжджати наші читачі, розповідаючи про свої біди, пов’язані з діяльністю чиновників Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області.

Ось, до прикладу, до «Рідного Прибужжя» звернулися мешканці селища Братського. Юрій Сіренко – представник великої групи братчан, котрі тримають на власному обійсті велику рогату худобу. Звісна річ, що корів потрібно випасати на пасовищах, тож у жовтні 2011 року було укладено договір оренди двох земельних ділянок державної форми власності (площею, відповідно, 24 і 19 гектарів) між Братською райдержадміністрацією та громадянкою Г.О. Стільник з однією із власниць корів. Строк дії угоди – 20 років, тобто – до 2031 року.

Протягом понад восьми років громадяни виписали худобу на цій землі та сумлінно сплачували орендну плату, попри те, що в 2016 році орендарка помирає.

Але на початку 2020 року власники корів з подивом дізналися, що на їхньому пасовищі здійснюють землевпорядні роботи якісь люди з спеціальними приладами – щось там виміряють та фотографують. Зайшовши на Публічну кадастрову карту України, збентежені утримувачі корів з подивом побачили, що в межах земельної ділянки площею 24 гектари позначено лініями чотири акуратно нарізані клаптики по два гектари, причому – з цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства». І хоча весь земельний масив у 24 га поки що значиться як державний, немає жодних сумнівів, що процес приватизації земельних ділянок уже запущений.

Що означає передача ділянок під пасовищами у приватні руки? Передусім те, що близько сотні людей залишаться без місця для випасу ВРХ, адже вільної землі поблизу Братського для випасу худоби – катма. Це матиме катастрофічні наслідки для багатьох братчан, адже корівка для цих зовсім не заможних громадян – це єдиний шанс якось вижити та звести кінці з кінцями.

Відтак, у надії вирішити цю суспільно значиму проблему, братські власники корів делегували до Головного управління Держгеокадастру Юрія Сіренка – з тим, щоб той оформив на себе право оренди зазначених земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби. Юрій Іванович, діставшись 22 січня офісу ГУ на проспекті Миру, 34, залишив там відповідні заяви, а також – копії паспорта, коду та графічні матеріали. Тобто ті документи, котрі передбачені чинним законодавством. Як згадує Ю. Сіренко, працівниця Держгеокадастру, яка приймала його заяви, уважно їх прочитала, але при цьому жодних зауважень щодо їхньої форми та змісту не висловила.

Минув місяць, і громадянин Сіренко отримав відповіді на свої звернення за підписом в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області Андрія Кіро. Своїми наказами пан Кіро відмовив громадянину Сіренку в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Що найцікавіше, причиною відмов стало те, що, цитую, «серед долучених до клопотання матеріалів відсутня інформація про обґрунтування необхідності відведення Вам в оренду земельної ділянки із зазначеною вище площею для використання її за вищевказаним цільовим призначенням».

– Але це повна нісенітниця, – каже землевпорядник Братської селищної ради Дмитро Нікітін, – адже жодним законом не передбачено надання такої інформації. До того ж, в обґрунтування відмови керівник ГУ Держгеокадастру не послався на жодний нормативний акт.

Намагаючись зрозуміти, що від них вимагають (ну не хабара ж! – Ред.), Юрій Сіренко, Дмитро Нікітін і Братський селищний голова Єгор Кравець ще 18 лютого відвідали ГУ Держгеокадастру, де намагалися зустрітися з його керівництвом. «Ми були біля кабінету начальника, – зазначає Ю. Сіренко, – і секретарка пішла до нього спитати, чи прийме він нас. Але той наказав записатися на прийом».

До речі, це вже не перші особи місцевого самоврядування, котрим вкрай важко потрапити на прийом до очільників Головного управління Держгеокадастру. Сільські голови, депутати, за якими стоять тисячі виборців, приїжджають «на поклон» до «земельних начальників», але ті зазвичай не знаходять 10-15 хвилин, щоб поспілкуватися з відвідувачами. Тож хочемо нагадати панам Лостіку та Кіро, що відповідно до статті Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради (а до них прирівнюються і голови місцевих рад) має право на «невідкладний прийом» (виділено нами. – Ред.) посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, з питань депутатської діяльності.

Але «ходокам» з Братського порекомендували записатися на прийом до першого заступника ГУ Юрія Лостіка. Призначили й дату – 28 лютого.

– Але напередодні нам зателефонували з Головного управління і повідомили, що того дня пан Лостік нас прийняти не зможе, бо, мовляв, вирушив у відрядження. Відповідно нам запропонували приїхати до Миколаєва вже 4 березня, – розповіли наші співрозмовники.

Чому керівництво обласного Держгеокадастру спочатку дає незрозумілі відповіді, що мало корелюються із чинним законодавством, а потім фактично ухиляється від зустрічі із заявниками? Чи не тому, що дорогоцінна земелька вже давно фактично продана, і потрібно будь-що тягнути час – з тим, аби остаточно узаконити «дерибан» державної землі?.. Цікаво, що 27 лютого особистий прийом громадян у межах Новомар’ївської ОТГ Братського району здійснював в. о. начальника ГУ Держгеокадастру Андрій Кіро. Але пан Кіро чомусь не спромігся зустрітися у Братському з людьми, щоб обговорити суспільно значиме, резонансне питання.

Свого обурення ситуацією не приховує і Братський селищний голова Єгор Кравець:

– Переконаний, що подібні питання повинні обов’язково узгоджуватися з громадою, адже вони становлять значний суспільний інтерес. Від цього буквально залежить життя людей, котрі на цих коровах тільки й виживають! Чи мають совість такі чиновники?..

Риторичне запитання, що й казати… Сподіватимемось, що відповідь на нього, і не тільки, знайдуть представники правоохоронних органів, куди звернувся із відповідною заявою Юрій Сіренко.

* * *

Між тим продовжує шукати правди, оббиваючи пороги чиновницьких кабінетів «володарів землі», й голова колгоспу «Прометей» Микола Скорий. У понеділок, 2 березня, М. Скорий і Лепетиський сільський голова М. Михальчук побували на прийомі у виконувача обов’язків начальника ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області Андрія Кіро.

Голова колгоспу «Прометей» надав чиновнику беззаперечні докази того, що господарство користується землею на праві постійного користування цілком законно. Це, зокрема, рішення численних судів і форма державної статистичної звітності 6-зем, яка була чинною до 2016 року. До того ж, потому жодних дій щодо вилучення земель із постійного користування колгоспом «Прометей» не було здійснено.

Ось, до прикладу, ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду від 05.11.2012, яку процитував чиновнику Микола Скорий:

«Роз’яснити, що з 1989 року відомості про колгосп «Прометей» та належну йому земельну ділянку, яка знаходиться у його постійному користуванні, внесено до Державного земельного кадастру Березнегуватським агропромисловим об’єднанням та підстави для виключення відомостей із державного земельного кадастру відсутні».

У подальшому, як ми писали у попередніх публікаціях, Березнегуватська райдержадміністрація протиправно відмовила колгоспу «Прометей» у наданні дозволу на виготовлення державного акта на право постійного користування землею, про що свідчить ухвала Вищого адміністративного суду від 13 липня 2017 року. Але чи є провина колгоспу «Прометей» в тому, що так звані державні чиновники чинили супротив законів держави та інтересів сотень селянських родин?

Здавалося б, голова колгоспу «Прометей» на особистому прийомі чітко й недвозначно розставив всі крапки над «і». Проте А. Кіро зажадав від Миколи Скорого… правовстановлюючий документ на земельну ділянку.

Цікаво, для чого? Адже, як парирував Микола Михальчук, Державне підприємство «ДГ «Реконструкція» ще в 1992 році оформило держакт на право постійного користування понад 10 тисячами гектарів землі в межах Лепетиської сільської ради. Проте, попри цей правовстановлюючий документ, у результаті інвентаризації земель 2013 року всі землі «Реконструкції» несподівано записали в землі запасу.

Як таке сталося?.. І чому державна земля, яка перебувала в постійному користуванні, перекочувала в розряд земель запасу, через що будь-якої миті може бути продана «з молотка»? Відповіді на ці нагальні запитання Андрій Кіро так і не надав.

– Я припускаю, що всі ці оборудки здійснюються в інтересах найбільшого землевласника Миколаївської області Юрія Кормишкіна, – каже Микола Скорий. – Тож я вимагаю виправлення недостовірних даних, що їх було допущено під час інвентаризації державних земель у межах Лепетиської сільської ради в 2013 році. Саме ці фальшиві відомості й було покладено як основу для подальшого захоплення державної землі.

* * *

Отже, читачі нашої газети мають змогу самі зробити висновок, наскільки ефективно захищають державні інтереси чиновники Держгеокадастру – державної, до речі, структури. Замість того, аби забезпечити права людей на ті ж пасовища або ж право на землю для сільгосппідприємств, земельку брутально готують на продаж та подальшу передачу в приватні руки. «Було вашим – стало нашим» – цю відому формулу «експропріаторів», напевно, слід викарбувати на вході до будівлі ГУ Держгеокадастру в Миколаївськй області.

Напевно, всі ці «схеми» здійснюються зовсім не безкоштовно. Адже в той час, коли у трудівників села відбирається земля – єдине джерело їхнього існування, найвищі посадовці Головного управління Держгеокадастру, до речі, колишні міліціонери, ведуть зовсім не бідний спосіб життя. Але то – тема окремого розслідування, котре наразі проводить наша редакція.

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У публікації «Про те, як чиновники земельну ділянку «загубили» («РП» від 30.01.2020) ми розповідали про те, як у результаті діяльності ГУ Держгеокадастру земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності жительці села Шевченкове Вітовського району, «перекочувала» в зовсім інше, незручне місце – за багато кілометрів від села.

Дану статтю ми направили на реагування в Головне управління Національної поліції в Миколаївській області. Ось яка відповідь надійшла звідти за підписом заступника начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції:

«Керівництвом Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області розглянуто зміст статті щодо можливого порушення земельного законодавства України під час визначення меж та місцезнаходження земельної ділянки Т. Герасютенко.

Відомості про вищезазначену подію зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області за № 551 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020150230000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України».

Отже, порушено кримінальну справу. Додамо до офіційної відповіді, що частиною першою статті 366 Кримінального кодексу «Службове підроблення. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів» передбачено санкцію – штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Сподіваємось, що правоохоронці доведуть розслідування до логічного завершення у вигляді покарання винних осіб, а відтак – будуть відновлені права та інтереси пересічної власниці невеличкої земельної ділянки.

Андрій ТЮРІН

P.S. Коли статтю було підготовлено до друку, до редакції зателефонував Юрій Сіренко і повідомив: учора він побував на прийомі у в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області Андрія Кіро. Той пообіцяв розібратися…