В ответе за каждое слово

Писать о коллегах одновременно и просто, и сложно. Особенно о тех, кого знаешь давно и побывал вместе с ними в совершенно разных жизненных ситуациях. Один из таких людей – собкорр «Урядового курьера» Елена Ивашко: целеустремленный, творческий и жизнерадостный человек.

Говорят, что лучшие специалисты, мастера своего дела и настоящие асы получаются из непрофессионалов, а то и вообще из людей, имеющих к какой-то конкретной профессии весьма далекое отношение.

– Я училась в школе № 7, была победителем олимпиад по русскому языку и по литературе. Когда заняла первое место в областной олимпиаде по русскому языку, предложили после школы без экзаменов и конкурса поступить на филологический факультет Николаевского пединститута. Его же закончила и мама, которая дома постоянно занималась со мной языком и литературой, – рассказывает Елена Николаевна. – В свободное от учебы времени я писала диктанты и сочинения. С того времени сама себе решила, что уж точно моя будущая профессия никогда не будет связана с «писаниной».

Но судьба распорядилась иначе. После окончания истфака того же Николаевского пединститута Елена какое-то время работала в школе № 50, где читала историю, право и обществоведение.

– То был сложный переломный период становления украинской независимости. В дипломе написано: «учитель истории СССР, советского права и обществоведения». Когда пришла работать в школу, ни один из этих предметов уже не изучали. Училась заново, надо было преподавать Всемирную историю и Историю Украины. После школы работала в Николаевском сельскохозяйственном институте преподавателем основ правоведения.

В 1997 году Елена Ивашко закончила магистратуру Одесского юридического института, получив диплом «магистр государственного управления по специализации «право». Тогда-то ей и предложили работу в Николаевской облгосадминистрации, в управлении внутренней политики. Можно сказать, что с того момента и началась ее «журналистская» карьера.

– В мои обязанности входило написание ежедневных экспресс-информаций о главных событиях в области, которые отправляли в Киев, а Администрацию Президента. У нас тогда главой ОГА был Алексей Гаркуша. Именно он предложил заместителю главного редактора газеты «Голос Украины» Светлане Писаренко мою кандидатуру на должность собственного корреспондента одной из главных государственных газет в Николаевской области. Для меня это предложение стало большой неожиданностью. Во-первых, никогда не думала, что стану журналистом. Во-вторых, даже обиделась, что от меня хотят избавиться. Потом уже Светлана Писаренко рассказала, что Алексей Николаевич это сделал из добрых побуждений. Мол, понимал, что выше начальника отдела в этом управлении мне ничего «не светит». Так я стала журналистом. В газете «Голос Украины» я проработала с 2002 по 2008 годы и прошла отличную школу журналистского мастерства.

В 2010 году Елена Ивашко стала собкорром газеты «Урядовый курьер» в Николаевской области, где и работает до сегодняшнего времени.

– Именно в журналистике удалось реализоваться в том числе как учителю. Считаю, что эти профессии схожи. Во-первых, свои материалы пишу так, чтобы всем было понятно. Не использую вычурных, замысловатых фраз, не изображаю из себя писательницу, не вру. Считаю, что журналист должен даже самые сложные вещи излагать простым доступным языком. Но, в то же время, не опускаясь до примитивизма. И в этом – еще одна миссия журналистики, которая связана с учительством. Журналист должен быть в некотором роде учителем и воспитателем. Не писать в угоду читателю «чернуху» и «заказуху», а пытаться поднять уровень читателя, рассказывая об интересных темах, истории, культуре, экологии, проблемах общества. При этом, не навязывая собственного мнения, просто вовлекать читателя в обсуждение, предлагать ему задуматься, помыслить.

Сегодня разве что только ленивый не ругает современную журналистику. Меня тоже в ней не все устраивает, ведь журналист – прежде всего человек, который несет ответственность за каждое сказанное слово. Известно, что одна неправильно поставленная запятая может вершить судьбу человека. Точно так же одно непродуманное слово может обидеть или унизить человека. В сложных конфликтных темах, о которых пишу, стараюсь «отвечать за свои слова». Никогда в таких случаях не буду ссылаться на неправдивые или непроверенные сведения. Во всех ситуациях надо услышать все стороны конфликта, а читатель должен сам решить, кто виноват.

Неприятная сторона нынешней журналистики, и николаевской в том числе, – желание максимально преподнести происходящее в негативном, «черном свете». Оно и понятно: «пипл хавает» только то, что погорячее, неистово смакуя чиновничьи «зрады» и депутатские «зашквары» – отсюда и сомнительные рейтинги «популярных» изданий. Однако такой подход – точно не метод Елены Ивашко.

– С удовольствием пишу очерки об интересных людях. Люблю писать на темы экологии, истории и археологии, культуры. Люблю писать о родном Николаеве. Среди массы негатива, которым наполнены новостные ленты, нахожу светлые и добрые истории. А еще – верю в чудеса…

Александр Сайковский,

«Вечерний Николаев»

Редакция газеты «Рідне Прибужжя» поздравляет коллегу с заслуженной наградой и желает новых творческих успехов.