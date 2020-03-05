Денежная помощь ветеранам

Согласно постановлению КМУ от 19.02.2020 № 112, в 2020 году выплата разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», осуществляется в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 4120 грн,

II группы – 3640 грн,

III группы – 3160 грн;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1390 грн;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились второй раз – 900 грн;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 570 грн.

Более подробную информацию вы можете получить в районных управлениях социальных выплат и компенсаций:

УСВК Центрального района, ул. Декабристов, 25, тел.: 36-22-97;

УСВК Ингульского района, ул. Николаевская, 26, тел.: 58-61-17;

УСВК Заводского района, ул. Мореходная, 9, тел.: 34-60-28;

УСВК Корабельного района, ул. Новостроительная, 1, тел.: 60-09-05.

Департамент труда и социальной защиты населения городского совета