Пенсионерка приходит в горсовет в 58 раз – просит место под инвалидные коляски

81-летняя жительница Николаева Таисия Биба с августа 2018 года просит выделить ей в аренду 19 кв. м во дворе ее дома по ул. 6-й Слободской под помещение для инвалидных колясок мужа – в четверг, 27 февраля, она приходила в горсовет уже в 58 раз, сообщают «Новости-Н».

Об этом проработавшая 45 лет учителем математики и черчения Таисия Ильинична рассказала в комментарии журналистам.

По ее словам, ее 83-летний муж, с которым она вместе со школьной скамьи, – военный пенсионер, «чернобылец», который в настоящее время является инвалидом первой группы, – «лежачий».

Чтобы передвигаться и хотя бы иногда бывать на улице, у пенсионера несколько инвалидных колясок. Одна из них – зимняя, настолько громоздкая и тяжелая, что даже поднять ее в квартиру практически невозможно – она хранится в бывшей мусорокамере у подъезда. Чтобы сохранять весь этот жизненно необходимый инвентарь пенсионерка и решила подать заявку на установку гаража во дворе площадью 19 кв. м – это разрешено делать инвалидам.

В разговоре Таисия Ильинична призналась, что в этом же гараже хочет поставить койку и хотя бы летом вывозить туда мужа из квартиры – это единственная возможность для него вырваться из четырех стен и побывать на свежем воздухе.

С целью получить разрешение не просто на бесплатный отвод земли, а на выделение 19 метров в АРЕНДУ, бабушка обратилась в горисполком еще в августе 2018 года. Сначала с ней даже разговаривать не хотели – из кабинетов пенсионерку просто выпроваживали. В конце концов она собрала несколько папок бумаг и начала ходить в здание горсовета на ул. Адмиральской, обивая пороги кабинетов, – за это время Таисия Ильинична побывала на многочисленных заседаниях депутатских комиссий, в управлении градостроительства и архитектуры, в земельном управлении и т. д. Стоит отметить, что сама бабушка передвигается с трудом и опираясь на палочку.

В итоге, 27 февраля, спустя полтора года, она пришла на заседание сессии – для нее это уже 58-е посещение здания горсовета. Проект решения о выделении в аренду ее мужу-инвалиду 19 кв. мвынесли на рассмотрение, однако так и не смогли проголосовать: депутаты не пришли к единому мнению, надо ли вопрос гражданки Бибы голосовать отдельно, или в пакете с другими заявителями. В результате проект решения перенесли на следующее заседание, которое состоится только 12 марта, а это значит, что бабушке придется прийти в горсовет еще и в 59-й раз, а потом – кто знает? – может и в 60-й, и 61-й: это Николаев, здесь все возможно…