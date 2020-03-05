Нові платіжки за газ: проблема чи відповідність реальністі

Питання окремої оплати за доставку природного газу населенню викликало у нашому суспільстві багато дискусій. Його обговорююють пересічні українці, чиновники та депутати усіх рівнів. До нашої редакції постійно надходять звернення та листи з проханням роз’яснити доступною мовою, чому потрібно платити окремо за доставку газу і з чого складається сума в платіжках. Саме тому ми вирішили звернутися до керівництва АТ «Миколаївгаз» та запропонувати відповісти на найбільш популярні запитання наших читачів.

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. Тому з 1 січня 2020 року послуги доставки виключені з загальної платіжки за газ. Тепер продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії. Тому квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Гроші за газ отримує постачальник газу, а за доставку – газорозподільна компанія. Це дві різні компанії! Дві компанії – дві платіжки!

– Що це змінить для населення?

В Україні нараховується трохи більше 13 млн споживачів природного газу. 60% з них використовують газ для опалення осель. Це 6,1 млн домогосподарств і 1,9 млн квартир по всій Україні. Цієї зими вони сплатять за доставку газу на 30-35% менше, ніж минулого року. Це відбудеться за рахунок того, що тепер доставка газу сплачується впродовж усього року рівномірними платежами. Для інших домогосподарств щомісячна плата за доставку складатиме 15-25 гривень.

– Чому доставку газу сплачують усі споживачі?

Незалежно від того, хто проклав газові труби до вашого будинку – держава, будівельна чи газова компанія або ви самі, – єдине, для чого будувались ці труби – для руху газу до ваших осель. Надійний та безпечний рух газу – це робота газовиків. Вони підтримують та контролюють тиск у мережі, знаходять витоки газу, ремонтують труби та ліквідують аварії. Є газовики – є газ у вашій трубі.

До січня 2020 року вартість доставки газу була включена в ціну газу і сплачувалась у тому ж рахунку, що і газ. Втім, продовжуючи реформування ринку, Регулятор виділив платіж за доставку газу в окрему квитанцію.

– Чому не можна сплачувати фактичний обсяг спожитого газу за лічильником?

Тариф на доставку формується за принципом замовленої потужності. Через те, що всі споживачі не можуть спрогнозувати своє споживання на цілий рік, за основу береться обсяг газу, спожитого у попередньому «газовому році». А за даними цих об’ємів робляться прогнозування і замовлення потужності в поточному періоді.

– А навіщо прогнозувати споживання?

Всі споживачі повинні мати можливість користування газом 24 години на добу 365 днів на рік. Для цього їм достатньо просто увімкнути газовий прилад.

Для того, щоб ваше газове обладнання працювало щодня, газовики регулюють тиск у мережах. Для цього їм потрібно розуміти наперед, скільки газу буде використано споживачами. І саме тому вони прогнозують замовлену потужність.

– А чому послуги доставки газу сплачуються рівними частинами впродовж року?

Газова інфраструктура має завжди знаходитися у робочому стані і підтримувати тиск газу на такому рівні, щоб усі споживачі могли споживати газ у будьякий час.

Підтримання тиску в системі пов’язане з постійними витратами: технологічний газ, ремонти, заміна газового обладнання. Розуміння цих параметрів дозволяє операторам газорозподільних мереж підтримувати систему в робочому стані та планувати витрати, інвестиції, проведення заходів з підвищення безпеки газопостачання. Ці витрати є постійними. Вони не залежать від обсягів споживання. Отримуючи плату 12-ма однаковими платежами впродовж року газорозподільні компанії можуть раціонально планувати свою роботу.

– Як, куди і коли необхідно платити?

Оплата доставки має здійснюватися в поточному місяці до 20 числа. Тобто в січні – за січень, в лютому – за лютий. Вона здійснюється на підставі рахунку, який надсилається газорозподільною компанією.

Розрахунковий рахунок, на який необхідно сплачувати за послуги з розподілу природного газу АТ «Миколаївгаз» (для побутових споживачів): № UA593264610000026004300004893 в АТ «Ощадбанк».

Редакція «РП» дякує прес-службі АТ «Миколаївгаз» за підготовку вищенаведеного матеріалу. У найближчих номерах нашого видання ця тема буде продовжена. Чекаємо на ваші відгуки та запитання.