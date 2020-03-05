Домашние поражения МБК «Николаев»

МБК «Николаев» – «Киев-Баскет» – 84:85 (18:18, 15:24, 26:20, 25:23). Спортшкола «Надежда». 1704 зрителя.

МБК «Николаев: Петерсон (27 очков), Мещеряков, Приймак (13), Онуфриев (6), Бристол (10), Хохоник (8), Андерсон (18), Давыдюк, Адедиран (2).

Хозяева площадки, игравшие без Луценко, но с Андерсоном, испытывали проблемы с организацией игры и набором очков. Поэтому соперник на протяжении значительной части встречи имел преимущество. Но постепенно «корабелы», среди которых, как всегда, выделялся Петерсон, стали сокращать отставание.

На исходе поединка на табло светились цифры – 84:84. Киевляне меньше чем за две секунды до финальной сирены вынудили Андерсона нарушить правила, и даже одного из двух попаданий с линии штрафных им хватило для победы.

Подводя итоги матча, главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний отметил, «что оппоненты использовали все наши ошибки и за счет этого получили большой отрыв в счете. Последние матчи проводим не сильнейшим составом. Многие игроки переболели, причем серьезно, и не восстановились. Даже тренировались в неполном составе. А Луценко так и не смог выйти на площадку».

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МБК «Николаев» – «Черкасские Мавпы» – 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17). Спортшкола «Надежда». 1799 зрителей.

МБК «Николаев»: Хохоник (5 очков), Петерсон (25), Приймак (1), Онуфриев (4), Бристол (8), Андерсон (12), Давыдюк (2), Адедиран (6), Мещеряков.

В начале матча николаевские баскетболисты выигрывали 10:2. Однако оппоненты быстро наладили командную игру и выровняли положение. Во втором периоде «Черкасские Мавпы» забросили шесть очков подряд, и в итоге игра завершилась провалом соперника.

Ключевым стал третий период, когда гости хозяйничали на площадке, ну а затем они сыграли на удержание счета. Это поражение стало для МБК «Николаев» пятым подряд.

Виталий Черний так прокомментировал итоги игры:

– Мы проиграли во всех единоборствах, проиграли и в желании победить. Была большая разница между тем баскетболом, который показали в предыдущей игре с «Киев-Баскетом». Намека на командную игру не было. Каждый играл сам за себя. Сегодня пять игроков действовали по отдельности, без характера. На площадке не было лидера. Поэтому извиняюсь перед болельщиками за отвратительную игру, которая, кроме отрицательных эмоций, ничего не принесла.

Сегодня МБК «Николаев» принимает одного из лидеров соревнований «Прометей» (Каменское).