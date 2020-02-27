Накладено арешт на суму ліміту ПДВ у розмірі понад півмільйона гривень

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, кваліфікованого за ч.1 ст.2051 КК України, за фактом умисного підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації одного з підприємств, зареєстрованого у м. Миколаєві.

Відповідно до ухвали суду, в системі електронного адміністрування ПДВ ДФС України накладено арешт на суму ліміту податку на додану вартість, який знаходиться на рахунках підприємства в розмірі 600 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Миколаївській області