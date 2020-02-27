«Прометей»: даруючи селу іскру надії

У минулому номері «РП» у статті «П’ятидесятники…» (рубрика «Земля і рейдери») ми розповідали про те, як шляхом фальшування документів було закладено підгрунтя для рейдерської атаки на колгосп «Прометей» Березнегуватського району. Варто зазначити, що майже одразу після виходу матеріалу роботу редакції буквально «паралізував» шквал телефонних дзвінків. Мешканці Березнегуватщини, як кажуть, горою встали за голову колгоспу Миколу Скорого та очолюване ним підприємство. Відповідно з великим обуренням люди сприйняли звістку про рейдерську атаку на господарство, завдячуючи якому великою мірою утримується соціальна сфера села Кавказ та багатьох населених пунктів району, й не тільки. Вирушивши у відрядження, журналіст наочно переконався: не стане колгоспу «Прометей» – можна буде ставити жирну крапку і на багатьох тамтешніх селах…

Зберегли школу. Відродили тваринництво

Кавказ – типова сільська глибинка. І річ не тільки у географічній віддаленості від великих міст, а й у вкрай занедбаних дорогах, які, здавалося б, остаточно відрізають сільце від «цивілізації». Скажімо, автівкою відстань у 46 кілометрів від Снігурівки доведеться долати близько двох годин. І це ще добре, якщо в результаті екстремальної подорожі всі колеса залишаться на місці.

Проте така ізольованість не завадила зберегти у маленькому сільці загальноосвітню школу І-ІІІ (!)ступенів. Щоправда, минулому голові райдержадміністрації таки вдалося «через коліно» понизити ступінь акредитації до другої. Але тільки-но начальницький зад відірвали від зручного крісла, як Скорий добився відновлення справедливості та здорового глузду. «Школа у селі має бути! – впевнений Микола Вікторович. – Бо не буде школи – не буде й села».

Колгосп «Прометей» намагається відродити й дещо підзабуті вже в українському селі галузі аграрного виробництва. Скажімо, у Миколаївській області по пальцях можна перелічити сільгосппідприємства, котрі утримують велику рогату худобу. Три роки тому до них долучився і «Прометей». Наразі в господарстві мукає до 350 голів ВРХ, із них – 230 дорослих тварин. Через наднизьку закупівельну ціну на молоко, пріоритетом поки що обрано м’ясний напрямок – телят здають на м’ясо, а також за доступними цінами реалізують населенню. «Але варто тільки буде державі повернутися лицем до аграрного виробниката дотувати тваринництво, як це практикується в усьому світі, то ми швидко збільшимо поголів’я», – зазначає голова колгоспу.

Умови для цього створені відмінні. Окрім вирощування кормової бази для тварин, частину землі віддано під пасовища. Теплої пори року корови випасаються тут безприв’язним способом, причому періодично місця випасу змінюються. А задля нагляду над стадом потрібен лише… один пастух. Адже пасовища надійно загороджені дротяною огорожею.

Крім того, тваринницька галузь представлена 250-ма головами свиней. До кінця року господарство планує збільшити цю цифру до 350-ти одиниць. При відгодівлі тварин використовуються лише натуральні корми, жодних штучних домішок не застосовується.

Урожай падає… з неба

Але основою економіки господарства все ж є рослинництво. У землю кидається краще насіння, а при догляді за рослинами застосовуються кращі добрива та засоби захисту. Тож ужинки на тутешніх округах – одні з кращих у регіоні. Скажімо, минулого не зовсім успішного агросезону врожайність озимої пшениці становила до 40 центнерів на круг, а ячмінь на окремих полях дав до 60 центнерів з одного гектара. Але не хлібом єдиним… Вирощують у колгоспі й напрочуд смачні кавуни та дині, котрими залюбки ласують і дорослі, і малеча.

А чи багато ви бачили в області сільгосппідприємств, поля яких оброблялися б з повітря? Так, це дещо дорожче, ніж традиційним наземним способом, натомість не витоптуються ниви, та й літак може працювати за вологого грунту.

Загалом колгосп дотримується науково обгрунтованих норм ведення аграрного виробництва. Так, обов’язковими є сівозміни. До прикладу, чимало полів засіяні ріпаком. Окрім того, що він поповнить касу колгоспу живою копійчиною, це ще – кращий попередник для озимих зернових.

Наразі невідкладних справ – невпрогорт, жаліється Микола Скорий. Натомість замість їх вирішення Микола Вікторович частіше буває у Миколаєві та Києві, намагаючись захистити державну землю від ласих на легку наживу ділків та корупціонерів. «А яким чином розвиватися далі, якщо будь-якої миті землю за нашими спинами можуть продати та перепродати?» – риторично запитує голова колгоспу.

Але, попри все, господарство продовжує сіяти поля та утримувати худобу, сподіваючись, що нова влада захистить законні права та інтереси багатьох селян. Адже, окрім державної землі, «Прометей» ще обробляє орендовані поля, завдяки чому загалом від діяльності колгоспу залежить добробут приблизно тисячі сімей, у тому числі з сусідніх районів. Зазначимо, що заробітна плата працівників та орендна плата в колгоспі «Прометей» – найбільші в районі і є одними із найвищих в області.

Цими практично весняними днями закінчуються роботи з будівництва насипної автодороги у напрямку до села Давидів Брід. Це містечко є вельми популярним серед мешканців Березнегуватщини, адже там розташований оптовий овочевий ринок – ціни на ньому є найнижчими на Півдні України. До того ж звідси можна дістатися Каховки та інших великих міст Херсонщини та Дніпропетровщини.

Ділиться Микола Вікторович і планами з подальшої розбудови водного господарства. Зо пару років тому було розчищено чотири місцеві ставки. Насамперед для того, щоб облаштувати місця водопою для худоби. Водночас зариблено і один із ставків. На часі – будівництво ще чотирьох водойм.

Пріоритет – соціальним програмам

Та окрім господарчих справ, Микола Скорий і як керівник, і як депутат обласної ради, і просто як людина, яка намагається поліпшити життя земляків, чи не першочергову увагу приділяє соціальній розбудові Кавказу та сусідніх сіл. Завдяки постійній турботі місцеві села не тільки встояли, а й почали поступово оживати. Повсякчас спонсорську допомогу відчувають ті школи та дитсадочки, що розташовані в полі діяльності колгоспу «Прометей», але й не тільки.

Ось, до прикладу, Кавказька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Тут під проводом 14 вчителів навчається 42 дитини. Колгосп «Прометей» виділяє ЗОШ понад мільйон гривень щороку. Так, «Прометей» щомісяця забезпечує харчування учнів (близько 38 тис. грн) та оплачує енергоносії для потреб навчального закладу (щонайменше 26 тис. грн на місяць). А дітки з інших населених пунктів мешкають у чотирьох гуртожитках, причому господарство відвозить дітей на канікули додому та на навчання власним транспортом.

На тлі цього меценатства вже якось не дивує, що з 2014 року за рахунок колгоспних коштів у Кавказькій школі замінено всі вікна та систему опалення, частково відремонтовано дах освітнього закладу, придбано опалювальний котел, встановлені відеокамери в усіх навчальних приміщеннях. А в класах з’явилися нові меблі та сучасні комп’ютери. Триває й вирішення житлового питання: господарство власними силами зводить три будиночки для вчителів.

А де ви бачили у віддаленій сільській школі сауну з басейном, простору спеціалізовану спортивну залу для занять дзюдо і самбо, тренажерну залу, роздягальні та душові? Натомість усе це мають для повноцінного розвитку діти з Кавказької школи. До речі, спортивний клуб «Кавказ» веде свою історію з далекого 2003 року. За цей час колектив досвідчених тренерів на чолі зі Станіславом Вороною підготував сім майстрів спорту України, 23 кандидати в майстри спорту. Місцева команда здобула й перемогу на чемпіонаті України під егідою МОН! Щороку на базі школи проводяться спортивні збори «Кавказьке літо», під час яких місцеві діти мають змогу поспілкуватися зі своїми однолітками з різних регіонів України і навіть із сусідньої Білорусі, обмінятися спортивним досвідом тощо.

– Цього року, – каже наставник юних чемпіонів С. Ворона, – необхідно відремонтувати залу – замінити підлогу, добудувати гуртожитки, літні басейни, тренажери на стадіоні. Без допомоги колгоспу «Прометей» ці плани так і залишаться планами. Відтак ми сподіваємось, що держава в особі відповідальних осіб відгукнеться на наше прохання про допомогу та запобіжить рейдерському захопленню земель колгоспу «Прометей».

Варто зазначити, що в Кавказькій школі навчаються та опановують спортивну майстерність не тільки місцеві діти, а й школярі з інших сіл району та із сусідніх Херсонщини та Снігурівщини. Будемо відверті: здебільшого це діти з малозабезпечених сімей, котрі досі бачили мало світлого в своєму житті. Деякі з них не відвідували школи і не вміли навіть читати-писати, перейшовши у четвертий або п’ятий клас. Але досвідчені педагоги школи, не рахуючись із власним часом (додаткові заняття проходять і в суботу – неділю), допомогли цим школярам за лічені місяці надолужати згаяне та наздогнати своїх ровесників. Завдяки колгоспу «Прометей» та його керманичу Миколі Скорому зараз у цих хлопців та дівчаток немає й жодних проблем із п’ятиразовим харчуванням: повноцінному меню із м’ясом, молоком, сиром та вершками, рибою, крупами, овочами та фруктами можуть позаздрити й столичні учні. Відчуваючи таке піклування про себе, діти буквально розквітли та зробили відчутний прогрес у навчанні та спорті.

Під крилом колгоспу – освіта, культура, ветерани

Допомагає колгосп «Прометей» і іншим навчальним закладам району. Так, лише останнім часом отримали комп’ютери, кухонний посуд, морозильні камери, виробничі столи з нержавіючої сталі для їдалень та інше приладдя на загальну суму близько 200 тисяч гривень Лепетиська, Веселівська, Кавказька, Мурахівська, Новоочаківська, Новоукраїнська, Калузька, Сергіївська, Федорівська, Новосевастопольська, Нововолодимирівська, Маліївська, Любомирівська та Червоноярська загальноосвітні школи. Не меншу суму становить допомога на харчування, придбання будівельних та паливно-мастильних матеріалів з метою виїздів школярів за межі своїх населених пунктів.

Не байдужий Микола Скорий і до проблем культури.

– Колективи художньої самодіяльності району – і танцювальні, і вокальні – не залишилися без допомоги депутата обласної ради Миколи Вікторовича Скорого та ввіреного йому підприємства, – каже вихователька Кавказької школи Наталія Скляр. – Завдяки цьому вони мали змогу брати участь в обласних і всеукраїнських конкурсах. Велику поміч отримують від колгоспу «Прометей» і наші сивочолі ветерани. На всі свята – 9 Травня, День людей похилого віку, День визволення України – для стареньких влаштовуються свята та вручаються подарунки. День села – і тут своє надійне плече підставляє колгосп з Кавказу. Наведу ще такий приклад. У нас, у Березнегуватому, є джерело питної води. Але до кого ми тільки не зверталася, щоб допомогли облаштувати цей бювет, всі відмовлялися. І лише за сприяння Миколи Скорого справа зрушила з місця – працівники колгоспу завезли щебінь та зробили зручні підходи та під’їзди до джерела. І тепер люди з усього району мають змогу комфортно набрати з джерела кришталево чисту воду.

Не випадково, що незмінний керівник «Прометею» користується значним авторитетом та підтримкою з боку земляків. Промовистий факт: Микола Скорий обирається по мажоритарному округу депутатом Миколаївської обласної ради вже вчетверте поспіль.

– А якщо не буде колгоспу, – робить висновок Н. Скляр, – то на Кавказ очікує така ж доля, як й інші маленькі села. Спочатку зникнуть дитсадок і школа, а згодом – батьки з дітьми виїдуть із села. Тож наші громади дуже зацікавлені в тому, щоб колгосп «Прометей» і надалі працював.

– Я працюю у Кавказькій школі з 2007 року, спочатку вихователем, а зараз вчителем української мови і літератури, – долучається до розмови Людмила Димко. – Скільки я тут роблю, то усі ці роки про нашу школу та дітей дбає Микола Скорий і кероване ним підприємство. Відтак учні опановують не лише базові знання шкільної програми, а й навчаються будівельній та аграрній справам, вмінню обслужити самого себе. Так, нещодавно школярі заклали великий сад, в якому понад тисячу плодових дерев.

Затишно і в Кавказькому дошкільному навчальному закладі, який, до слова, функціонує цілорічно, без літньої перерви. Естетично оформлені приміщення дитсадка наповнені іграшками та навчальними предметами. Тут також зроблені ремонти, а дітки сплять у новеньких зручних ліжках, заправлених чистою білизною. Після реконструкції будівлі, що її зробив колгосп «Прометей», з’явилася нагода облаштувати окрему їдальню та ігрову кімнату. А скільки радощів у малечі під час купання в басейні!

Як зазначає завідувачка ДНЗ Алла Борчук, фінансування закладу здійснюється сільською радою та колгоспом приблизно на паритетних засадах.

– Бюджетних коштів ледве вистачає на зарплату нашим п’яти працівникам і зовсім трохи на харчування школярів, – розповідає Алла Петрівна. – І лише завдячуючи допомозі з боку господарства, ми продовжуємо працювати в звичному режимі. Так, вартість харчування на кожну дитину становить у межах 35-40 гривень на день. Не хочеться навіть думати, що станеться з нашим закладом, якщо колгосп знищать.

* * *

Ми поспілкувалися також з багатьма представниками місцевих громад та навчальних закладів Березнегуватського району, котрі виявилися єдині в думці: завдяки колгоспу «Прометей» соціальна, освітня та культурна сфери не тільки виживають, а й розвиваються, поготів – останніми роками. Одне слово, «Прометей» – немов його легендарний «тезка», котрий несе іскру Надії, Тепла та Добра людям.

Відтак мешканці Березнегуватщини вельми обурилися, коли дізналися про початок зухвалої рейдерської атаки на господарство, вся діяльність якого спрямована на поміч громадам та конкретним людям, і попросили за допомогою газетної публікації донести їхню позицію до відома керівництва області та держави.

Виконуємо це прохання. Але крапку позаяк не ставимо. «Рідне Прибужжя» і надалі стежитиме за розвитком подій та інформуватиме про них своїх читачів.

Андрій ТЮРІН

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P.S. Коли матеріал готувався до друку, відбулася зустріч голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка з редакторами друкованих ЗМІ області. Відповідаючи на запитання журналіста «Рідного Прибужжя» щодо рейдерської атаки на колгосп «Прометей», Олександр Васильович запевнив: він добре обізнаний із ситуацією та докладе максимум зусиль задля того, щоб дати відсіч рейдерам. Дізнавшись про це, члени трудового колективу колгоспу «Прометей» попросили подякувати губернатору за його державницьку позицію та сприяння людям села.

Заступник начальника Снігурівського міжрайонного управління Держпродспоживслужби Олександр Рисан:

– Свого часу колгосп «Прометей» згорнув тваринницьку галузь, але три роки тому почав відроджувати скотарство. Наразі господарство з села Кавказ – лідер Березнегуватського району за кількістю голів великої рогатої худоби. Тварини утримуються безприв’язно, і це також ноу-хау в межах нашого району. Наша служба по договору обслуговує тваринницьку галузь колгоспу.

Світлана Власенко, директорка Калузької ЗОШ:

– Колгосп «Прометей» і його керівник Микола Скорий завжди допомагали і допомагають нашій школі. Зокрема відбулася заміна металопластикових вікон у кабінеті фізики та кабінеті початкових класів, встановлено двері до спортивної зали. Обладнання вартістю три тисячі гривень отримав кабінет математики. Дві навчальні стінки отримала початкова школа. За сприянням цього господарства відбувається зменшення вартості харчування, адже нам безкоштовно надаються і борошно, і яблука, і кавуни, м’ясо тощо. Крім того, наших вчителів Микола Вікторович залюбки вітає з усіма святами – з Днем святого Миколая, з 8 Березня, з Днем педагогічного працівника. Звісно ж, поздоровляє не з порожніми руками.

Василь Єфименко, староста с. Любомирівки:

– Що б ми не попросили у колгоспу «Прометей», уся допомога надається без зволікань та зайвих розмов. Мабуть, таких меценатів серед сільгоспвиробників немає ніде більше в області. Полетів редуктор в автобусі – нову деталь купляє колгосп. Пиріжки печемо – повністю на борошні і олії від «Прометея». Треба підгорнути дорогу, по якій їздять діти до школи, – і тут своє плече підставляє сільгосппідприємство з Кавказу. Микола Вікторович – це Людина з великої літери. А отих клятих рейдерів слід запроторити «за призначенням» – до в’язниці.

Тетяна Судова, директорка Новосевастопольської школи:

– У 2017 році наша школа святкувала 50-річний ювілей. Господарство подарувало нам меблі для початкового класу, холодильник. Також «Прометей» надав школі дошки з метою ремонту 50 квадратних метрів підлоги у спортивній залі. Щовесни господарство надає нам вапно для побілки. Традиційними є і новорічні подарунки для школярів. А зовсім нещодавно, на початку січня, ми отримали від колгоспу морозильну камеру, тарілки і чашки для шкільної їдальні.

Михайло Кедровський, директор Мурахівської ЗОШ:

– Колгосп «Прометей» завжди сприяє нам у вирішенні наших проблем. Так, капуста, цибуля, яблука постійно надаються для шкільної їдальні. Купили нам лінолеум для одного класу, замінили трубу для котельні, придбали 10 банок фарби. А нещодавно Микола Скорий був головним спонсором презентації книги «Березнегуватсько-висунські думи». Звичайно, всі ми негативно сприймаємо повідомлення про рейдерські атаки на господарство.

Лариса Ярмолик, директорка Новоукраїнської школи:

– Щороку восени наш заклад отримує від господарства «Прометей» овочі – машинами завозить кавуни, цибулю, моркву, томати, також – олію та борошно. Що стосується матеріально-технічної бази, то для нашої школи купили величезні двері вартістю 25 тисяч гривень, сушарку ціною 11 тисяч гривень та різноманітний кухонний посуд. Минулого року за сприянням Миколи Скорого було придбано великий музичний центр караоке. З якими б питаннями ми не зверталися до Миколи Вікторовича, він завжди йде нам назустріч.

Тетяна Хонич, завідувачка Новоочаківського ДНЗ «Барвінок», депутат Березнегуватської районної ради:

– На наш заклад у 2016 році придбали вісім зручних ліжок для дітей. Наприкінці того ж року було виділено 15 тисяч гривень на садок, школу і Петропавлівський сільський клуб. А у 2017-му 25 тисяч гривень поділили між собою ФАП, дитячий садок, школа и клуб. Крім того, щороку до Дня людей похилого віку Микола Скорий виділяє нам кошти на придбання соків та тортів, а також натуральну продукцію – м’ясо і картоплю для приготування обідів. На Новий рік дітки зі школи та дитсадка отримують подарунки – як індивідуальні, так і колективні. Загалом Микола Скорий звертає увагу на малозабезпечені верстви населення та на дітей.

Тетяна Кургацька, бібліотекарка Тетянівської бібліотеки-філії:

– Колгосп «Прометей» допомагає нашому селу щороку – на Новий рік вручаються солодкі дарунки дітям, а під час свят у клубі всі присутні також отримують подарунки. На День людей похилого віку за сприянням господарства накриваються святкові столи для ветеранів, вручаються подарункові продуктові набори. Це стосується також і малозабезпечених, багатодітних сімей. За допомогою «Прометея» облаштований і дитячий спортивний майданчик. Побільше б таких господарств та керівників!

Галина Іванівна, мешканка с. Добре:

– У газеті «Рідне Прибужжя» я прочитала статтю про нашого обласного депутата Миколу Скорого та його підприємство. Це – така людина, що коли не звернешся, завжди відгукується. І продуктові набори привозить, і кавуни. І майданчик зробив, і для бібліотеки придбав ноутбук. І це при тому, що наші землекористувачі бодай би раз нам щось завезли чи привітали.

Що це за напад на колгосп «Прометей»? Ми всі в селі дуже обурені цією ситуацією і готові стати на захист нашого рідного господарства.

Наталя Шамова, завідувачка Федорівської ЗОШ:

– За сприянням голови колгоспу «Прометей» нам встановили вхідні двері до шкільної будівлі, було придбано 20 комплектів парт із стільцями. 13 тисяч гривень використано на будівництві внутрішнього туалету. Надається різноманітна допомога продуктами харчування учням та вчителям, мешканцям села. Крім того, за кошти господарства повністю реконструйовано пам’ятник загиблим воїнам.