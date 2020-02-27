Книга жизни Владимира Калинина

Человеческая жизнь – словно открытая книга, ведь ее страницы наполнены многочисленными событиями, эмоциями, совершенными делами и поступками. Жизненная летопись героя данной публикации «потянет» не на один том. За свою долгую, наполненную, насыщенную яркими моментами жизнь Владимир Николаевич Калинин принес немало пользы обществу, родине, людям. И, конечно же, построил добротный дом, посадил цветущий сад, воспитал достойных сыновей.

Белгородщина – чрезвычайно живописный и красивый край. Широкие поля и луга опоясываются зелеными дубравами, а синеокие речушки и озера так и манят в летний зной окунуться в свою живительную прохладу. Не менее богатая – и история данного края. Будучи частью Слобожанщины, Белгородская область стала своеобразным стыком двух культур, двух народов – украинского и русского.

Вот и маленький Володя с младых ногтей вобрал в себя и мелодичность «солов’їної», на которой общался отец, и обороты русского языка, на котором преимущественно разговаривала мама. Второй ребенок в семье появился на свет в Белгороде незадолго до трагических событий вселенского масштаба – 2 марта 1940 года.

Семья Калининых – пролетарского происхождения, как принято тогда было говорить. Отец, Николай Максимович, долгие годы проработал машинистом паровоза. В годы военного лихолетья был призван в железнодорожные войска, которые снабжали фронт всем необходимым – от спичек до тяжелого вооружения. А мама, Мария Никитична, прошла всю войну медицинской сестрой, оказывая необходимую помощь раненым бойцам. За совершенные подвиги бесстрашная женщина была награждена двумя орденами и медалью.

В 1944 году, после освобождения Западной Украины, паровозную колонну, в которой служил Николай Максимович, оставили в городе Ковеле, что на Волыни. Там на долгие годы обосновались и Калинины – родители, маленький Володя и его старшая сестра Юля.

Послевоенное детство Владимира Калинина связано с древним Волынским краем. Тут он окончил семь классов школы, тут, учеником токаря в локомотивном депо Ковеля, начал писать свою будущую яркую трудовую биографию. Юноша был разносторонне развитой личностью: занимался легкой атлетикой – бегом (в дальнейшем выполнил норматив мастера спорта), играл в духовом оркестре.

Стоит отметить, что в годы войны дети воспитывались в деревне у бабушки и дедушки в Белгородской области. Видимо, не случайно с девятого класса Володя снова переехал к родным на Белгородщину, где и окончил среднюю школу. Естественно, после получения аттестата встал вопрос дальнейшего образования. И хотя абитуриент сдал экзамены хорошо, с первого захода поступить в вуз не удалось: в отличие от нынешних времен, конкурс на одно место в институте составлял 20-25 человек на одно место.

И все же через год Владимир поступал в Архангельский лесотехнический институт. Парень уехал на край света, потому что хотелось больше самостоятельности от родителей. Ну, а выбор профессии был неслучайным – его любимый дядя Леша работал лесником. Большое влияние оказал и другой дядя, Григорий.

Но поступить снова не удалось, поэтому Калинин стал учащимся Архангельского лесотехнического техникума, по окончании которого получил специальность «Техник-механик». Не успел молодой специалист толком поработать, как его забрали в армию, причем, как имеющего среднее специальное техническое образование, сразу – на офицерскую должность! Новоиспеченного старшего сержанта назначили замкомвзвода в автомобильных войсках, которые дислоцировались в городе Выборге неподалеку от Ленинграда. Но, поскольку комвзвода только числился таковым, а фактически протирал штаны в штабе округа, то Владимир два года выполнял обязанности командира. Тогда впервые и проявились его недюжинные организаторские способности, талант руководить довольно-таки большим коллективом и умение решать поставленные задачи. Молодой и задорный командир и сам зачастую с удовольствием усаживался за баранку автомобиля, подменяя подчиненных.

Одновременно со службой боец штудировал «науки». Упорство в достижении поставленной цели помогло Владимиру успешно сдать экзамены на инженерный факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. Интересный факт: готовясь к поступлению в вуз, Владимир Николаевич также подготовил к успешной сдаче экзаменов на получение полного среднего образования трех сержантов.

После двух лет учебы почти полный отличник перевелся на учебу ближе к дому – в Украинскую сельхозакадемию (г. Киев). Приняли с условием – да, мы тебя возьмем, но в течение года ты должен сдать одиннадцать (!) экзаменов. Но и с этой сложной задачей целеустремленный юноша успешно справился. Более того – закончил академию с отличием и получил направление в один из городков Саратовской области.

Однако… оттуда неожиданно пришел отказ. Так Владимир получил «свободный диплом», и в результате отправился в ставший ему родным город Ковель. Способного выпускника с высшим образованием пригласил на беседу первый секретарь горкома партии. Предложил на выбор три места работы. Владимир Николаевич выбрал должность инженера-конструктора в производственно-техническом управлении сельского хозяйства по причине того, что там предоставили жилье – однокомнатную квартиру. Дело в том, что на тот момент Владимир был уже женат, а потому срочно нуждался в решении квартирного вопроса.

Избранницу сердца Владимир Николаевич знал еще с детства. А когда вернулся в родные края, то практически сразу влюбился в стройную волынянку-красавицу. Галина Ивановна долгие годы работала учительницей, а также в комсомольских и партийных органах. Супруга Владимира Николаевича – замечательная хозяйка и хранительница домашнего очага. А какой прекрасный у нее голос!

Трудясь на инженерной должности, Владимир Николаевич внедрил целый ряд интересных рационализаторских предложений, которые в немалой степени облегчили и механизировали непростой селянский труд. Кроме того, Калинин навел порядок в вверенном ему хозяйстве.

Не мудрено, что виды на талантливого молодого специалиста и организатора заимели в городском горкоме партии. Но, как вскоре выяснилось, парень попал «на заметку» и кадровикам из КГБ.

В результате победили «органы», определив дальнейший путь Владимира Николаевича на много десятилетий вперед. «Я был очень удивлен такому предложению, – отмечает В.Н. Калинин, – ведь никогда до того не думал и не мечтал, что окажусь на спецслужбе. Поэтому пошел за советом к отцу. Папа одобрил мой выбор».

Дальше – год учебы на Высших курсах КГБ в г. Минске, после чего в 1970 году лейтенант поступил в распоряжение управления по Волынской области. И хотя Владимир Николаевич числился оперуполномоченным в отделе города Ковеля, фактически ему приходилось отвечать за безопасность железнодорожных перевозок по всей области. Доводилось выявлять и задерживать подозрительных лиц, правда, и сейчас наш собеседник отказывается называть какие-либо детали. «Не имею права», – лаконично объясняет свое нежелание Владимир Николаевич.

Через четыре года как перспективного сотрудника Владимира Калинина переводят в областное управление КГБ и вскоре его назначают начальником инспекции, где он занимался аналитикой и планированием.

Дальше – стремительный рост по служебным ступенькам. Замначальника райотдела в одном из районов Волыни, заместитель начальника контрразведывательного отдела по защите экономики и транспорта областного управления, а с 1987-го – начальник шестого отдела (экономика и транспорт) областного управления КГБ по Ровенской области.

Владимир Николаевич немало потрудился и на благо молодой украинской державы. В 1991-1993 годах В.Н. Калинин работал заместителем начальника Ровенского областного управления СБУ. В 1993 году Владимиру Калинину доверяют возглавить областное управление Службы безопасности Украины в Николаевской области. А уже через восемь месяцев Владимир Николаевич заслуженно примерил генеральский китель.

В 1996 году В.Н. Калинин стал начальником управления по действующему резерву и был направлен на государственное предприятие – специализированный морской порт «Октябрьск» (ныне – «Ольвия»). Здесь опытный чекист стал работать «под прикрытием» на должности заместителя начальника порта.

Отметим, что данное предприятие – особенное: режимный объект осуществляет перевалку вооружения и других специальных грузов за границу или в обратном направлении. К примеру, по торговле оружием Украина на тот момент занимала седьмое место в мире. Поэтому в обязанности генерала СБУ входили задачи по обеспечению безопасной и стабильной работы стратегического государственного предприятия.

Так, к примеру, в середине 90-х на смену купоно-карбованцам должна была прийти первая настоящая валюта украинского государства – гривна. В течение нескольких лет контейнеры с тоннами новых денег приходили из Франции, Италии и Канады в спецпорт «Октябрьск» – и хранились на его территории в течение нескольких лет. И лишь затем новые купюры отправились в хранилища Национального банка Украины. Понятное дело, что охранять и сопровождать такой сверхценный груз – миллиарды гривен – задача очень ответственная, требующая высочайшего опыта и максимальных усилий. Но генерал-майор Калинин с комплексом мероприятий в рамках проведения государственной операции «Щит Украины» справился отлично – за эти годы не было зафиксировано ни одного эксцесса, ни одного ЧП. Более того: о том, что на территории порта хранятся огромные запасы денег, в Николаевской области знали лишь два человека – начальник порта Крапива и его заместитель Калинин. «При мне по линии ВЧ‑связи о проведении спецоперации Виталий Крапива докладывал лично Президенту Украины Леониду Кравчуку, – вспоминает В.Н. Калинин. – Кстати, с Леонидом Макаровичем я был знаком еще по Ровно, когда в период работы в спецслужбах обеспечивал безопасность во время его приезда в родное село, находившееся в четырех километрах от областного центра.

Но если с первым Президентом Украины Владимир Калинин был знаком, что называется, в соответствии с требованиями этикета, то с первым председателем СБУ Евгением Марчуком его связывали более тесные и теплые отношения.

В немалой степени Владимиру Калинину повезло, ведь долгие годы он работал плечом к плечу с легендарным начальником спецморпорта «Октябрьск» Виталием Крапивой, ныне, к сожалению, покойным. Высочайший профессионал своей отрасли, Виталий Петрович до мелочей знал процесс переработки грузов, умело организовал работу складских и диспетчерских служб, контролировал состояние причалов и средств механизации. И, конечно же, с любовью и заботой относился к каждому члену большого трудового коллектива.

«Словом, – отмечает В.Н. Калинин, – с руководителем порта мне очень и очень повезло. Помимо того, что мы имели общие взгляды на производство, Виталий Петрович очень импонировал мне и по своим человеческим качествам».

В 2001 году В.Н. Калинин ушел в отставку с действующего резерва СБУ и стал просто заместителем начальника спецморпорта «Октябрьск». В 2013 году Владимир Калинин возглавил службу морской безопасности порта, уступив свое место еще одному генералу, только из системы МВД – Николаю Порфирьевичу Пыхтину. И лишь в декабре 2019-го ветеран уволился из штата предприятия.

Но не ушел со ставшего ему вторым домом порта «Ольвия»! Владимир Калинин с удовольствием согласился стать внештатным помощником начальника порта.

Владимир Николаевич с большой теплотой вспоминает всех начальников порта, своих непосредственных коллег и руководителей. А их было всего три: кроме преждевременно ушедшего от нас Виталия Крапивы, также Борис Козырь и ныне действующий руководитель «Ольвии» Андрей Егоров. «Андрей Юрьевич – очень достойный человек, – отмечает В.Н. Калинин, – и по праву занимает этот ответственный пост».

Стоит отметить, что Владимир Калинин – не только талантливый разведчик и один из руководителей порта. Как-то, по прошествии многих лет, на Белгородщине встретились убеленные сединами выпускники местной школы. Среди них был и генерал-майор СБУ Владимир Калинин. Встреча со своей юностью и школьными друзьями, воспоминания о первой любви настолько всколыхнули душу генерала, что он решил написать книгу «Повесть о первой любви». В дальнейшем эти страницы, основанные на реальных событиях, стали частью большой антологии «И о любви…», в которой Владимир Николаевич в форме размышлений, ремарок, отдельных историй раскрывает индивидуальные, неповторимые особенности отношений влюбленных пар в разном возрасте – от подросткового до зрелого. Неоценимую помощь в написании и редактировании этой и последующих книг оказала Татьяна Юрьевна Пахрицына. В частности, большой популярностью стал пользоваться документальный сборник, посвященный 50-летию со дня основания спецморпорта «Ольвия». А в данный момент творческий тандем совместно с коллегой по службе генералом Александром Булавиным заканчивает работу над новой книгой, посвященной разведчикам Николаевщины разных поколений – от 1917 года и до наших дней. Для получения более качественного исходного материала Владимир Николаевич часами просиживает в архивах, библиотеках, общается с ветеранами разведки, докапываясь до мельчайших нюансов из жизни героев.

В целом, герой данного очерка обладает не только писательской жилкой, но и тягой к высокому – любит театр, музыку, изобразительное искусство. А из человеческих качеств все, хорошо знающие Владимира Николаевича, отмечают его доброту, человечность, высокую работоспособность. И сейчас, в свои почти восемьдесят, Владимир Калинин полон энергии и новых идей.

Везде, где бы ни работал, Владимир Николаевич добивался весомых результатов. В его домашнем музее на почетном месте хранятся государственные награды и 24 поощрительные отличия разных министерств и ведомств, среди них – нагрудный знак «Отличие Службы безопасности Украины» и нагрудный знак Службы внешней разведки Украины «Бриллиантовый крест» (дважды).

Но главной наградой в жизни Владимира Николаевича стали, безусловно, его родные и близкие. Два сына также пошли по стопам отца, избрав для себя деятельность в органах Службы безопасности Украины. Николай Владимирович – полковник медицинской службы, работает в Главном медицинском управлении СБУ Украины в Киеве. Второй сын, полковник СБУ Александр Калинин, в 2016-2017 годах тоже возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области. Сейчас Александр Владимирович работает в центральном аппарате СБУ. А настоящей отрадой для дедушки и бабушки являются четыре внучки и один внук.

Трудовой коллектив предприятия, профсоюз СМПТ «Октябрьск» от души поздравляют Владимира Николаевича Калинина с его предстоящим юбилеем и желают имениннику крепкого здоровья, энергии и исполнения жизненных и творческих планов. Редакция «РП» присоединяется к поздравлениям.

Андрей ТЮРИН