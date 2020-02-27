Штрафы за неоформленных работников снижены

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что Законом Украины от 12 декабря 2019 года № 378 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины», в частности, предусмотрено уменьшение размеров штрафов за неоформление наемных работников и уточнен порядок увольнения государственных служащих.

Юридические и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут финансовую ответственность в таких размерах:

16 минимальных зарплат, а это 75568 грн – за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде для выявления неоформленных работников.

10 минимальных зарплат, а это 47230 грн, относительно каждого работника за следующие нарушения:

– фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора;

– оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;

– выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.

За указанные нарушения к юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога І-ІІІ групп, применяется предупреждение.

За повторное на протяжении 2-х лет со дня выявления нарушение – 30 размеров минимальной зарплаты (141690 грн) за каждого работника, по которому совершено нарушение.

4 минимальные зарплаты, а это 18892 грн за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, – за несоблюдение гарантий и льгот мобилизованным работникам.

За указанные нарушения к юридическим лицам и ФЛП, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога І-ІІІ групп, применяется предупреждение.

2 минимальные зарплаты, а это 9446 грн за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, – за несоблюдение минимальных государственных гарантий по оплате труда.

1 минимальная зарплата или 4723 грн за каждое нарушение других требований трудового законодательства, кроме предусмотренных абз. 2-7 ч. 2 ст. 265 Налогового кодекса Украины.

За повторное в течение года со дня выявления нарушение – 2 минимальные зарплаты (9446 грн) за каждое такое нарушение.

При уплате 50 проц. размера штрафа на протяжении 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, такое постановление считается выполненным.

В случае выполнения предписания Гоструда и устранения обнаруженных нарушений в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются. Это касается нарушения сроков выплаты зарплаты, несоблюдения гарантий оплаты труда, несоблюдения гарантий и льгот мобилизованным работникам.

За недопуск к проверке, допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта); оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, а также выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ, штрафные санкции применяются независимо от устранения нарушений.

Главное управление ГНС в Николаевской области