Футболисты ДЮФШ ФК «Николаев» – победители турнира, посвящённого Героям Небесной сотни

В СК «Зоря» и в ФОКе «Машпроект» состоялся турнир, посвященный Героям Небесной сотни, в котором участвовали восемь команд (игроки 2008-2009 годов рождения) из Полтавы, Сум, Херсона и Николаева. На первом этапе юные футболисты играли в двух группах, затем состоялись стыковые матчи.

Первое место заняла ДЮФШ ФК «Николаев»-09 (тренер Иван Дзеба) – на фото, обыгравшая в финале полтавскую «Ворсклу» – 2:1. На третьем месте ДЮФШ ФК «Николаев»-08 (тренер Дмитрий Добровольский), победившая ДЮФШ ФК «Николаев»-08/2-5:2.

Лучшими игроками соревнований признаны вратарь Виталий Моспаненко (ДЮФШ ФК «Николаев»-08), защитник Игорь Скляр («Ворскла»), полузащитник Дмитрий Соловьев (ДЮФШ ФК «Николаев»-09) и нападающий Максим Семченко (ДЮФШ ФК «Николаев»-08).

Призы лучших игроков команд вручены Андрею Брославскому (ДЮФШ ФК «Николаев»-08/2), Егору Осьмуру (ДЮФШ ФК «Николаев»-09), Назару Пудову («Ворскла»), Артему Тобольченко («Ворскла»-2), Александру Прокопову («Барса», Сумы), Даниилу Кравцову («Барса»-2, Сумы), Илье Гриненко и Кириллу Задорожнему (оба – «Стелс», Херсон).