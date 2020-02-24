Стали известны победители николаевской программы «Человек года – горожанин года»

Председатель оргкомитета общегородской программы «Человек года – горожанин года» Владимир Топчий в Facebok опубликовал результаты второго тура отбора и назвал имена победителей.

По утверждению Топчего, в первом туре участие приняли 590 экспертов. Опросы проводились с 1 по 30 декабря 2019 года. Уже сформированные списки были поданы во второй тур, где с ними работали более 500 экспертов.

Владимир Топчий поделился именами 12 победителей в разных номинациях:

В номинации «Культура» – директор Николаевского колледжа культуры и искусств Сергей Мицик;

«Искусство» – директор Дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова;

«Туризм» – председатель правления ОО «Ассоциация лидеров туристического бизнеса в Николаевской области» Татьяна Чичкалюк;

«Наука и высшая школа» – ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков;

«Средняя школа» – учитель физики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса Татьяна Цуркина;

«Физкультура и спорт» – директор комплексной детско-юношеской спортивной школы ФСО «Украина» Сергей Гуменюк;

«Промышленность и транспорт» – генеральный директор ООО «Артель ЛТД» Дмитрий Иванов;

«Предпринимательство» – директор ООО «Лакомка» Елена Бут;

«Здравоохранение» – врач-невропатолог высшей категории горбольницы № 4 Елена Курляк.

«СМИ» – собственный корреспондент газеты «Урядовий курьер» Елена Ивашко;

«Благотворительность и социальное партнерство» – одинаковое количество голосов набрали все три претендента – глава ОО «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка, экс-нардеп, которого представили как основателя благотворительного фонда «Планета добра» Борис Козырь и предприниматель Николай Капацына.

В номинации «Человек года» победу одержала депутат Николаевского облсовета, директор фирмы «Золотой колос» Надежда Иванова. Ее конкурентами были депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин и директор тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.

Спецнаграды будут вручены директору Научного опытно-практического центра по вопросам инклюзии и реабилитации николаевской «могилянки» Анне Норд «за создание научного опытно-практического центра по вопросам инклюзии и реабилитации воинов АТО»; Дмитрию Фалько, исполнительному директору ООО «Терминал-Укрхарчозбутсировина» «за реализацию инвестиционных программ и социальных проектов в агропромышленном комплексе Николаевщины».

Помимо этого, в номинации «Надежда года» победили:

Адубецкий Антон, ученик одиннадцатого класса Николаевской гимназии № 2, неоднократный победитель всеукраинских олимпиад по истории и правоведения, победитель Всеукраинского турнира 2017-2019 года.

Витовець Иван, ученик 8 класса Николаевской специализированной школы искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества», солист вокального кружка эстрадной песни «Домисолька» Дворца творчества учащихся, победитель всеукраинских и международных проектов, фестивалей, конкурсов.

Косыгин Алексей, ученик 3 класса детской художественной школы, обладатель Гран-при ХИV областной биеннале детского творчества памяти В. В. Верещагина «Мир вокруг тебя» «Художественная Николаевщина», победитель III этапа Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои!».

Мирзоев Симур, воспитанник ДЮСШ № 2, неоднократный победитель чемпионатов Украины, золотой призер чемпионата мира по тхэквондо среди кадетов в 2019 году.

Питалов Ярослав, ученик 7 класса «Академии детского творчества», воспитанник спортивно-технических кружков городской станции юных техников, призер всеукраинских соревнований по автомодельному спорту на кубок Украины 2019.