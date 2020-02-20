Дорожный клан

Ремонт проезжей части улиц и внутриквартальных проездов в Центральном районе Николаева в последние несколько лет стал кормушкой для нескольких частных предпринимателей, тесно связанных друг с другом. Они умудряются получать выгодные подряды без каких-либо торгов, либо на конкурсах, более похожих на имитацию соревновательности, а не на конкурентную борьбу. Глава администрации Александр Береза, с приходом которого и появились эти бизнесмены, только разводит руками. При этом он может позволить себе элитный образ жизни: живет в люксовой квартире, за которую почему-то не платит, и активно путешествует по миру со всей семьей.

Ремонт по-николаевски: разрыть и бросить

На улице Новороссийской в Терновке во время дождей грунтовая дорога размокает так, что ни транспорту проехать, ни пешеходу пройти. Жительница улицы Анна Григорьева рассказывает, что водители «скорой помощи» зачастую просто отказываются подъезжать к дому больного, поскольку машина может застрять в грязи.

Но так было не всегда. До 2017 года на Новороссийской было так называемое «белое шоссе» – щебенка с крошкой – которое местные жители сделали за свой счет. Это позволяло не только спокойно проезжать транспорту, но даже в дождь передвигаться пешеходам. Однако в конце 2017 года чиновники из департамента ЖКХ горсовета в который раз пытались решить давнюю проблему Терновки – подтопление жилого сектора подземными водами. Подрядчик разрыл ул. Новороссийскую и проложил дренаж, попутно уничтожив дорожное покрытие. При этом восстанавливать его, как того требовали условия договора, не стал.

Жители стучались во все инстанции – от департамента ЖКХ до администрации района, обращались и к мэру, но безрезультатно: в департаменте кивали на район; глава районной администрации – на департамент.

Несмотря на обращения жителей нескольких окрестных улиц, деньги на ремонт ни в администрации Центрального района, ни в департаменте ЖКХ горсовета так и не нашли. Не предусмотрено восстановление ул. Новороссийской и в 2020 году. На ней живет около 150 человек, и еще 250 проходят тем же путем к своим домам на соседних улицах, выходит, страдают порядка четырехсот людей. Глава администрации Центрального района Александр Береза, к которому Центр обратился за комментарием, ответил, что пока ничем помочь не может.

53 миллиона на семью

Центр решил проанализировать бюджеты дорожных ремонтов в Центральном районе Николаева и разобраться, кто и как их осваивает.

Оказалось, деньги здесь крутятся немалые. С 2017-го по 2020-й годы на текущий и капитальный ремонты дорог и внутриквартальных проездов Центрального района было выделено около 94,4 млн грн. Причем львиную долю этих средств – 76,2 млн грн – подрядчики получили без каких-либо конкурсов.

Как следует из информации ресурса Clarity Project, который специализируется на анализе публичных закупок ProZorro, за последние три года администрация Центрального района провела по данному виду работ всего 8 конкурсных закупок.

Это: капремонт 3936 кв. м дорожного покрытия улицы Ключевой стоимостью 1,7 млн грн; такой же ремонт 5125 кв. м улицы Верхняя стоимостью 2,7 млн грни ремонт 3407 кв. м на улице Аэрофлотской, стоивший 1,59 млн грн. Все указанные тендеры в 2017 году достались фирме «Шляхрембуд № 17». Директором и собственником компании является Артавазд Симонян.

Еще одним победителем торгов стал ФЛП Сергей Симонян. В 2018 г. он победил в конкурсе на капремонт 2969 кв. м дорожного покрытия улицы Славянской стоимостью 2,6 млн грн и такой же ремонт 1874 кв. м дорожного покрытия улицы 9-й Военной стоимостью 1,9 млн грн.

Два подряда в 2018 году получил на конкурсе Михаил Антонян, которому достался капремонт 3499 кв. м дороги по улице Рекордная стоимостью 2,5 млн грни 4182 кв. м дороги по улице Западной стоимостью 3 млн грн.

В 2019 году удача улыбнулась ФЛП Алине Литвиненко, которой достался ремонт 1568 кв. мпроспекта Центрального вдоль дома № 152, стоивший 1,4 млн грн.

Больше торгов по данному виду работ в Центральном районе в течение трех лет не проводилось.

Как пояснила Анастасия Дубогрей, эксперт из общественной организации «Антикоррупционный штаб», которая специализируется на анализе ремонтных работ в Украине, подобную схему применяют повсеместно.

– Для того чтобы свои фирмы получили подряды, чиновники специально дробят работы на небольшие участки, чтобы не превышать допороговый уровень закупок, – говорит эксперт.

Центр решил проанализировать, кому из предпринимателей чиновники доверяют ремонт николаевских дорог больше всего. Оказалось, что николаевские коммерческие и коммунальные предприятия, которые годами ремонтировали дороги в Центральном районе, в последнее время заказов тут практически не имеют.

На их место пришли другие фирмы и предприниматели, в последние несколько лет созданные в разных регионах страны. Это предприниматели Симоняны и, как показало расследование, связанные с ними бизнесмены. Так, мы насчитали четырех человек с фамилией Симонян, осваивающих бюджет Центрального района: Алик Симонян, Сергей Симонян, Алина Симонян и Артавазд Симонян. Первые трое являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Артавазд Симонян – учредитель и директор фирмы «Шляхрембуд № 17». Он же – отец Сергея и Алины Симонян.

Таким образом, из 94,4 млн грн,выделенных на ремонты дорог и внутриквартальных проездов в Центральном районе, Симоняны получили 97 подрядов на общую сумму 53,7 млн грн!

И, как следует из истории проведения конкурсных торгов, происходило это почти всегда с помощью администрации, которая активно «подыгрывала» семье предпринимателей, отклоняя более выгодные предложения их соперников.

Компьютер – один на всех

С семьей Симонянов, активно освоивших бюджетные потоки, связаны еще двое предпринимателей: ФЛП Михаил Антонян из Черниговской области и ФЛП Алина Литвиненко, зарегистрированная в Киеве. Первый освоил на ремонтах николаевских дорог почти 7 млн грн, вторая – 15 млн. Причем четыре контракта на сумму 4,5 млн грн Литвиненко получила без всякого конкурса уже в феврале нынешнего года.

Примечательно, что из трех подрядов, которые выполнил Антонян, в двух – его единственным конкурентом была Алина Литвиненко. Так, в июне 2018 года оба предпринимателя приняли участие в тендерах на капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Рекордной и Западной стоимостью 2,5 и 3 млн грн соответственно.

Изучив документы обоих ФЛП, поданные на конкурсные торги, Центр обнаружил, что созданы они были на одном компьютере. Как оказалось, пдф-файлы как Литвиненко, так и Антоняна содержат одни и те же метаданные, что говорит о том, что они были получены из одного источника.

Похоже, что победитель в данном конкурсе был определен заранее – законом это определяется как сговор и является недопустимым.

Кто же на самом деле выполнял работы: победитель или кто-то другой? Оказалось, что тот же компьютер использовался не только для печати документов Антоняна и Литвиненко, но и Сергея Симоняна, и фирмы «Шляхрембуд № 17», принадлежащей Артавазду Симоняну.

ФЛП Литвиненко несколько раз принимала участие в конкурсах вместе с ФЛП Сергеем Симоняном.

Центр связался с указанными предпринимателями, чтобы получить пояснение. Также нас интересовало, есть ли у предпринимателей производственная база, чтобы убедиться, что они действительно могли выполнять работы, за которые получили средства. Но никто не захотел общаться с журналистом и тем более что-то демонстрировать. Более откровенным был Михаил Антонян, который сказал, что по поводу работ в Николаеве он ничего пояснить не может, а все вопросы нужно адресовать Сергею Симоняну.

– Сергей всем этим занимается. У него спрашивайте, – пояснил Антонян.

Вероятно, ФЛП Антонян и ФЛП Литвиненко могли использовать свое предпринимательство для получения подрядов в интересах семьи Симонянов.

Если суммировать все средства, которые получили Симоняны на пару с Антоняном и Литвиненко, то выходит внушительная сумма – 72,7 млн грн. При этом всего на дорожные ремонты в Центральном районе выделили 94,4 млн грн.

А каков ремонт?

Центр отправился на несколько объектов, которые ремонтировали предприниматели Симоняны. Так, по адресу ул. Шевченко, 8во внутриквартальном проезде асфальт положили в мае, при том что договор на выполнение работ был подписан только в июне. – «Прошлись» быстро, но не очень старательно – уклон рассчитан неверно, и теперь возле одного из подъездов во время дождя собирается большая лужа, – сообщили корреспонденту Центра жильцы дома.

По другому адресу – ул. Потёмкинская, 17 – жители тоже не очень довольны. Асфальт положили поверх прежнего, где не было острой необходимости в его замене. Зато не тронули соседние участки, где ремонт необходим.

Во дворе на ул. Соборной, 3а другая проблема: через месяц после ухода дорожников провалился асфальт – на дороге зияет большая яма. На соседнем участке случилась авария теплосети и вылилось изрядное количество воды. Но тепловики утверждают, что при качественной укладке асфальта ничего подобного не произошло бы.

Не совсем понятен подход дорожных строителей к ремонту улиц в Терновке. На улице Маяковского уложили 1116 кв. м асфальта, не установив боковых бордюров. На Славянской заасфальтировали 2969 кв. м улицы, не забыв про бордюры, но не предусмотрели дренаж для отвода воды.

После посещения некоторых объектов и общения с местными жителями у журналистов сложилось впечатление, что работы подрядчиками выполнялись по принципу «тяп-ляп». Похоже, дорожники стремились побыстрее «освоить» бюджетные средства, при этом не очень заморачиваясь качеством. В администрации Центрального района не просто закрыли на это глаза, а позволили выполнить работы кое-как.

Как пояснила эксперт «Антикоррупционного штаба» Анастасия Дубогрей, указанные выше факты могут свидетельствовать об одном: деятельность Симонянов, Антоняна и Литвиненко напоминает фиктивную конкуренцию, когда для получения заказов в торгах участвуют несколько связанных между собой предпринимателей, через которых и осваиваются бюджетные средства.

– Ситуация, когда в торгах участвуют связанные между собой предприятия или предприниматели, очень распространена в Украине. Вот только доказать связь между ними получается далеко не всегда. Если есть серьезные основания сомневаться в прозрачности конкурса – необходимо обращаться в АМКУ или правоохранительные органы для их последующего реагирования, – сказала Дубогрей.

Также эксперт отметила, что конкурсы для того и проводятся, чтобы улучшать качество работ и уменьшать их стоимость.

Сотрудничество «с подтекстом»

Приведенные факты и обстоятельства наводят на мысль о том, что дорожники, работающие в Центральном районе, не просто так получают миллионные заказы из бюджета, а пользуются особым расположением главы местной администрации Александра Березы.

За три года семья Симонянов получила три четверти средств, выделяемых на ремонты дорог и внутриквартальных проездов в Центральном районе. К тому же, появление в районе этих предпринимателей совпадает с приходом на должность главы администрации Александра Березы. Ни до, ни после этого они нигде (за исключением Антоняна и ««Шляхрембуд № 17») не работали с госзаказами.

А что же правоохранители? Неужели никто не присматривался к деятельности этих предпринимателей? Замечали, но до конкретного результата ни одно дело не доведено. В 2017 году полиция открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств должностными лицами администрации Ингульского района во время проведения капитальных ремонтов дорог. Работы тогда выполняло ЧП «Шляхрембуд № 17» Артавазда Симоняна. По мнению правоохранителей, предприятие завысило цены на выполненные работы. Администрацией района на тот момент руководил Александр Береза. Но до суда дело почему-то не дошло.

В минувшем году аудиторы Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины составили протокол по факту преднамеренного разделения работ на небольшие участки в Центральном районе. Но в суде доказать свою правоту не смогли.

Зато у Александра Березы дела идут только в гору. Подъем начался после его прихода на руководящую должность в Центральном районе. Как известно, Александр Дмитриевич приехал в Николаев в 2016-м. До того жил и работал в Киеве. Был помощником народного депутата 8-го созыва Александра Жолобецкого. В Николаеве их часто видят вместе: социальные сети обоих пестрят фотографиями, где они вдвоем участвуют в различных официальных мероприятиях.

В 2016 году Береза защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Государственная антикоррупционная политика: сущность и особенности реализации в постиндустриальном обществе», став кандидатом наук в госуправлении.

Судя по декларации, имущественное положение Александра Дмитриевича до прихода на должность главы района было довольно скромным, как и полагается человеку, который декларирует непримиримость к коррупции: собственного жилья у него не было. Был только участок под Киевом, а у жены – автомобиль и часть квартиры в Винницкой области.

Однако вскоре после приезда в Николаев он поселился в роскошной квартире в ЖК «Адмиральский» на пересечении улиц Адмиральской и Малой Морской. Через полтора года его семья переехала в трехкомнатную квартиру общей площадью 90 кв. м в ЖК «Адмирал» в самом центре города, напротив здания Николаевской ОГА. О том, что проживает в одном из самых роскошных зданий Николаева, в декларации Береза не указал. Хотя согласно законодательству декларанты обязаны указывать не только собственное жилье, но и факт проживания в арендованном.

Стоимость аренды квартиры, подобной той, в которой проживает глава администрации, составляет 13-14 тыс. грн в месяц.

А тут, как говорится, деньги к деньгам. В сентябре минувшего года сестра Александра Березы подарила ему земельный участок площадью 1200 кв. м и дом площадью 356 кв. м в селе Надбугском в Николаевском районе Николаевской области.

Вместе с семьей, состоящей из неработающей жены и трех малолетних детей, Александр Береза теперь много путешествует. Об этом Центр узнал со страницы жены чиновника в социальной сети Инстаграм. В минувшем году, например, семья зимой отдыхала в Буковеле, в мае – в Румынии, в сентябре – в Греции, а в декабре – в Австрии.

Центр решил поинтересоваться, как за свою зарплату чиновника (в 2018 году Береза получал 22 тыс. грн в месяц), будучи единственным работающим членом семьи, удается колесить по миру со всей семьей? Также нас интересовало, почему с его приходом на должность главы Центрального района почти все подряды на ремонт дорог получила связанная родственными узами группа предпринимателей?

Но Александр Дмитриевич был немногословен. Касательно Симонянов ответил, что видел их работу будучи главой Ингульского района, поэтому и продолжил сотрудничество. При этом в Ингульском районе, кроме фирмы «Шляхрембуд № 17», никто из нынешней команды дорожников не работал.

Что касается жилья, Александр Береза заявил, что живет «у друзей», поэтому за проживание не платит, а назвать их имена почему-то отказался.

Многочисленные заграничные туры, количество которых резко увеличилось именно в последние годы, чиновник объяснил… продажей автомобиля.

– Мы продали машину, купили более дешевую, а оставшиеся средства решили израсходовать на путешествия, – пояснил Береза.

Факты, собранные Центром, могут свидетельствовать о том, что у главы администрации Центрального района существует дополнительный стабильный источник заработка, который позволяет ему пользоваться дорогим элитным жильем, не переживая за арендную плату и коммуналку, и активно путешествовать с семьей, не заботясь о хлебе насущном. Уж не с помощью ли приближенных предпринимателей и сомнительных конкурсов, которые разыгрываются между «своими» как по нотам, а то и вовсе без конкурса, когда бюджетные деньги передаются из рук в руки? Тут свое слово должны сказать правоохранители, которые не могут не замечать всех названных фактов и должны быть более последовательными в завершении уже начатых уголовных расследований. Ведь дыма без огня не бывает.

Ярослав Чепурной,

Центр журналистских расследований