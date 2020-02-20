«Звідки дрівця?» Відповідь сподівається отримати й губернатор

Газета «Рідне Прибужжя» неодноразово порушувала тему масових вирубок лісових насаджень на території Прибузької сільської ради Доманівського району. Власне кажучи, реагуючи на чергове звернення сільського голови Анатолія Матющенка, журналіст «РП» виїхав на місце подій, де став безпосереднім свідком того, як під «пильним» наглядом працівників Веселинівського держлісгоспу відбувається масове пиляння докучаєвських лісосмуг. І хоча лісівники стверджували, що нібито відбувається санітарна рубка, кореспондент «РП» побачив, що здебільшого «під сокиру» потрапляють товарні, цілком здорові ззовні, дерева, натомість чимало сушняку та хворих дерев чомусь зовсім не цікавлять «санітарів лісу».

Крім того, у статті акцентувалося на тому, що відповідно до статті 5 Лісового кодексу до земель лісогосподарського призначення не належать землі, на яких розташовані полезахисні лісові смуги. Яким же чином лісівники стали господарювати у зелених насадженнях, котрі їм не підпорядковуються?..

Публікацію «Звідки дрівця? Із лісосмуги, «вєстімо»…» («РП» № 46 від 14.11.19) ми направили на реагування голові Миколаївської обласної державної адміністрації. Ось яка відповідь надійшла за підписом голови ОДА Олександра Стадніка:

«Зусиллями Президента України Володимира Зеленського в країні нарешті почалась реальна боротьба із злочинністю у всіх її проявах, у тому числі щодо протидії безконтрольній вирубці лісових насаджень та захисних лісосмуг.

Це нагальна проблема всієї України і Миколаївщина не виключення, хоча ми і не є регіоном з великими площами лісових насаджень.

Щодо інформації, наведеній у статті «Рідного Прибужжя», не можу коментувати щодо причетності або винуватості тих чи інших осіб та чи був сам факт правопорушення, адже таку оцінку можуть дати лише правоохоронні органи та суд. З метою перевірки фактів, викладених у статті, направлено відповідні листи до правоохоронних органів.

Моя особиста позиція, як голови Миколаївської облдержадміністрації, дуже проста – будь-яка особа, визнана винною у скоєнні правопорушення, має нести реальну відповідальність. Тримаю на особистому контролі питання протидії «чорним лісникам» на Миколаївщині. Тому підтвердженням є нещодавні події, коли за мого посередництва були затримані дві вантажівки з лісом, зрубаним у районі Благодатного.

На сьогодні ми досягли повного взаєморозуміння з правоохоронними органами у ключових питаннях виконання доручень Президента України. В області ведеться активна робота не тільки щодо протидії безконтрольної вирубки лісових насаджень та захисних лісосмуг, нелегального обігу деревини, але й з незаконним обігом паливно-мастильних матеріалів, гральним «бізнесом» тощо».

Що ж, редакція «РП» не ставить крапку на цій темі, а повідомлятиме читачів про подальший розвиток подій. Маємо надію на те, що варварській рубці лісів на Миколаївщині зрештою буде рішуче покладено край.