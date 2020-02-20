Всеукраїнська аграрна рада: для аграріїв чи проти них?

Засновник Всеукраїнської аграрної ради юридична фірма ОМП висловила недовіру керівництву ВАР, зокрема Андрію Дикуну та його заступнику Михайлу Соколову.

Під час прес-конференції в Укрінформ, 11 лютого, партнери ОМП Микола Орлов та Кирило Левтеров заявили, що керівники ВАР відійшли від засадничих принципів діяльності ВАР і фактично діють усупереч інтересам українських агровиробників.

«У 2014 році ми разом з однодумцями, партнерами, колегами створили Всеукраїнську аграрну раду – громадську організацію, основною метою якої було обстоювання інтересів аграріїв. Вона створювалася, щоб незаангажовано, аполітично, без кулуарних інтересів донести голос аграріїв до владних кабінетів», – повідомив Микола Орлов.

Головним завданням організації був захист інтересів аграріїв, і спочатку так і було, але ситуація почала кардинально змінюватися в 2018 році. «Керівники ВАР почали гратися в політику. Критикувати владу, а не будувати міст із владою, як це планувалося. Підписувати меморандуми із, на нашу думку, не до кінця проукраїнськими політичними силами і змінювати свою позицію», – зазначив Лефтеров.

Засновники переконані, що діяльність очільників організації неефективна та дискредитує ВАР і образ фермера в суспільстві. Наприклад, інформаційні війни з Міністерством аграрної політики призвели до блокування дотацій фермерам у розмірі 1 млрд грн, а блокування автомагістралей може призвести до кримінальних справ проти аграріїв, бо це є злочином.

Втім останньою краплею, яка змусила засновників ВАР публічно висловити недовіру Дикуну та Соколову, стала інформація про їхню участь у судовому процесі проти Міністерства економіки де-факто на стороні російського Єврохіму. А якщо згадати, що під ВАР діє структура по продажу добрив, то не дивно, що журналісти пишуть, що продають саме добрива з Росії. Засновники вважають це конфліктом інтересів. Або Дикун громадський діяч, або бізнесмен. Треба обрати сторону.

Тож юридична фірма ОМП, як засновник ВАР, вимагає скликати загальні збори, щоб заслухати звіт керівництва в особі Дикуна і Соколова перед учасниками ВАР, проаналізувати фінансовий звіт організації та винести на голосування питання недовіри керівництву і переобрання очільників ВАР. Інакше подадуть в суд.

За матеріалами Укрінформу