МБК «Николаев» уступил командам соседней области

«Химик» (Южный) – МБК «Николаев» – 73:70 (17:17, 25:17, 15:19, 16:17). ФСК «Олимп». 900 зрителей.

МБК «Николаев»: Петерсон (22 очка), Луценко (7), Приймак (15), Давыдюк (9), Адедиран (10), Хохоник (7), Юрченко, Мещеряков.

Николаевская команда сохраняла шансы на победу практически до самого конца матча, но все же проиграла концовку. Она смогла ответить на рывок соперника во втором периоде, а финальный отрезок стороны начали при почти равном счете. Однако из-за серии промахов Петерсона и Луценко гости больше минуты не могли забить, а хозяева площадки за это время ушли вперед на восемь очков. Отыграть это отставание за оставшуюся с небольшим минуту было очень сложно.

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний, комментируя итоги, отметил, что во второй половине игры его подопечные усилили давление, дрожь в коленках некоторых игроков прошла, они начали действовать жестче. Это был проигрыш, но со знаком плюс, где все старались, были заряжены на борьбу.

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БК «Одесса» – МБК «Николаев» – 77:74 (20:17, 23:19, 13:21, 21:17).

Универсальный спортивный комплекс «Одесса». 780 зрителей.

МБК «Николаев»: Петерсон (29 очков), Луценко (16), Мещеряков, Приймак, Адедиран (14), Давыдюк (8), Хохоник (5), Юрченко (2).

Наша команда дала серьезный бой сопернику. В третьей четверти она завладела инициативой, а в четвертой значительную часть времени провела в статусе лидера.

Однако в конце встречи одесситы набрали 16 очков и добились победы. Для «корабелов» это поражение стало третьим подряд и седьмым в последних восьми матчах.

Виталий Черний так подвел итог матча:

– У нас был усеченный состав еще до начала игры. К тому же Приймак играл с повышенной температурой, так что в конце концов еще один основной игрок выбыл. Может, поэтому в конце матча нам так не хватило концентрации. Своими ошибками себя и «похоронили». Но я рад, что ребята руки не опустили, показали характер и сражались до конца. Надеюсь, что нам удастся восстановить состав и показать в этом чемпионате лучший баскетбол.

27 февраля МБК «Николаев» будет принимать «Киев-Баскет»», 29 февраля – «Черкасские Мавпы».

На фото: Играют «Химик» и МБК «Николаев». Фото khimik.com.ua

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Директорат чемпионата Украины рассмотрел вопрос судейства в поединке регулярного чемпионата суперлиги между МБК «Николаев» и «Днепром», который состоялся 8 февраля и завершился со счетом 76:87. Матч изобиловал жесткой, а порой жестокой и неспортивной борьбой со стороны днепрян.

По итогам матча техническая комиссия ФБУ обнаружила 12 ошибок в действиях киевских арбитров Владислава Исаченко, Алексея Широбокова и Юрия Щербака. На основании анализа технической комиссии директорат чемпионата Украины применил к указанным арбитрам санкции. Их перевели судить на один месяц в низший дивизион, начиная с 12 февраля. Также они должны уплатить по три тысячи гривен.